Alicia Villarreal le lanza mensaje a Aracely Arámbula por pleito con Luis Miguel: "Rogona"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron una de las parejas más queridas, exitosas y estables de la década del 2000, actualmente se encuentran en boca de todos, debido a las acusaciones de 'La Chule' con respecto a que el 'Sol de México' no se ha hecho cargo monetariamente de sus hijos desde finales del año 2019, así como lo acusó de ser un padre ausente, puesto no ha visto a sus vástagos desde hace bastante tiempo.

Como era de esperarse, las declaraciones tan abiertas de la actriz de La Madrastra han llamado la atención de propios y ajenos, al grado en el que otras celebridades han entrado al debate como es el caso de Ninel Conde, Laura Zapata y la excantante del grupo Límite, Alicia Villarreal, quien recientemente tuvo un encuentro con la prensa en un evento de la Ciudad de México, quienes la cuestionaron sobre la situación de ambos famosos.

Aracely Arámbula acusa a Luis Miguel de no pagar la manutención de sus hijos

Créditos: Internet

La cantante de Ay Papacito procuró responder de la manera más neutral posible, aunque esto no evitó que dejara mal parada a Aracely, a quien de manera indirecta calificó de no ser lo suficiente como para mantener a sus hijos y cubrir las carencias que la falta de Luis Miguel, podría generar en la vida de sus hijos, Daniel y Miguel: "Yo no puedo opinar por otra mujer, yo puedo opinar por mí, y yo como mujer, o sea, a mi todos me hacen los mandados, yo no necesito ninguno".

Por otro lado, la intérprete hizo alusión a uno de sus temas más conocidos: Te quedó grande la yegua, puesto aseguró que ella no tendría la necesidad de pelearle nada a ningún hombre por el cuidado de sus hijos, aunque sí aclaró que todo esto lo estaba diciendo desde su punto de vista y aclaró que no estaba hablando por Aracely Arámbula: "Yo no soy ni pediche, ni rogona, ni nada, me das, me das, quieres, quieres, si mis hijos ya tienen a su papá y su papá ya los reconoció, ¿qué estoy peleando?, si yo soy su mamá que las puede, pero yo hablo como Alicia Villarreal, ¿ok?".

Alicia Villarreal confirma que ha recibido amenazas del crimen organizado

Por otro lado, la cantante fue cuestionada sobre las amenazas que están recibiendo sus colegas del regional mexicano, como es el caso de Peso Pluma y Fuerza Regida, quienes incluso tuvieron que cancelar algunos conciertos en la República Mexicana, después de que se reportara la presencia de narcomensajes, supuestamente firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, a lo que la famosa respondió que esto no es nada nuevo e incluso destacó que ella misma ha sido amedrentada.

"Yo lo he vivido siempre, o sea, a mí me ha tocado desde que estoy con límite, momentos en los cuales 'no vas a ir acá', o 'llegaron unas amenazas de no sé qué', o 'unas llamadas de quién sabe dónde', o sea, yo lo he vivido, o ea, no es nuevo, solo que ahora las redes sociales hacen que estos temas hagan más rápida la noticia", sentenció la famosa.

Alicia Villarreal revela que ha sido amenazada por el crimen igual que Peso Pluma

Asimismo, Alicia Villarreal le envió un mensaje de consuelo tanto a Peso Pluma y a Fuerza Regida, a quienes les aclaró que si bien, las amenazas siempre han estado ahí, en algún momento podrán viajar a los estados donde les prohibieron el paso y notarán que, al final de cuentas, nada malo les va a pasar; incluso destacó que ella misma ha podido visitar dichas entidades sin ningún problema.

"Fueron varios años en la que no podíamos ir a unos estados, advertidos entonces no íbamos. Sí, sí ha pasado eso, pero no pasa nada, después uno, osea, lo puedo decir como una artista que tiene trayectoria, no pasa nada artistas nuevos, después vas a ir."

Fuentes: Tribuna