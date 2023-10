Conoce el corte de cabello cortina: Es la tendencia para el otoño aporta mucho volumen y dinamismo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Siempre has soñado con un cabello voluminoso y brillante? ¡Entonces tal vez el corte de cortina para mujer sea exactamente lo que necesitas! ¿Cómo es el peinado de moda en otoño y cómo se peina el corte?

Un peinado nuevo y elegante es probablemente la forma más sencilla de renovar nuestro look para la nueva temporada. Ya sean peinados sencillos para cabello fino, un corte de duendecillo o un bob elástico, este otoño ciertamente no faltan tendencias de peinados geniales que nos gustaría probar de inmediato.

Los flequillos de cortina ya se han ganado un lugar en el 'Salón de la fama del cabello' y se han convertido en una parte integral de nuestras mentes. Pero este otoño, el corte de cortina se celebrará como LA tendencia de peinado. ¿Cómo es el peinado? Como sugiere el nombre, se trata de una especie de extensión de flequillo de cortina con la única diferencia de que el look se aplica a todo el cabello.

El corte cortina es un corte escalonado que aporta mucho dinamismo. Para darle más forma al rostro y resaltar mejor nuestros rasgos faciales, el corte de cortina se suele complementar con una raya al medio. ¿Y lo mejor? El peinado de moda funciona tanto en cabello corto como largo y llama mucho la atención. El corte de cortina es moderno y elegante al mismo tiempo e ideal para devolverle la vida a tu cabello fino.

¿Quién puede llevar el corte de cortina?

Tendencias de peinado de un lado a otro: para lograr un aspecto favorecedor y resaltar nuestros rasgos faciales, es importante elegir el peinado adecuado para la forma de nuestra cara. Si alguna vez has usado flequillo de cortina, no dudes en probar el corte de cortina. Afortunadamente, el corte de cortina no se limita a una longitud de cabello específica y, por lo tanto, puede adaptarse maravillosamente a todos los gustos y estilos.

Fuente: Todo para Ellas