Cristian Castro no se preocupa por lo que digan los demás y responde a criticas de su físico

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante, Cristian Castro, recientemente se mostró muy feliz al revelar que no se preocupa por lo que los demás digan de él o de su estilo de vida, por lo que en una reciente entrevista respondió contundente a todos sus haters en las redes sociales con respecto a las criticas por su físico en los últimos meses que se ha presentado con polémicos cambios.

Como se sabe, desde hace varios meses, el hijo de Verónica Castro ha estado en el ojo público por su extravagante forma de vestir y de mantener su cabello, dejando a más de uno con la boca abierta, recibiendo comentarios como que parece una "señora" por sus atuendos y los tintes sobre su cabellera, a lo que él a eso solamente dice que: "Prefiero sentirme decadente y ridículo que luchar por verme 'cool'".

De igual forma, quiso dejar en claro que no va a estresarse por agradar a los demás, cuando es algo básicamente imposible de conseguir, señalando que: "La gente siempre quiere que uno sea guapo. Mi tía me dice 'te pido que dejes de comer harina, porque se te está cayendo la papada y mira esa panza'. Yo creo que no es para tanto", dejando en claro que él está feliz y en paz con lo que está viviendo.

Cristian Castro. Internet

Ante esto, cuando lo compararon con su yo del pasado, Castro mencionó que no debería de haber alguna comparación, debido a que: "Con 15 años, como sea te ves guapo, pero cuando empiezas a crecer te empiezas a parecer a tu tía", riéndose al decir que no le molesta que lo comparen o lo llamen "señora", recalcando que está en paz y en una de las mejores etapas de su vida a nivel personal.

Finalmente, con respecto a su polémica con Luis Miguel y si estaba molesto, Cristian fue muy claro al señalar que le tiene un gran aprecio, pues afirmó que: "Me hubiera gustado abrazarlo, creo que lo necesita y también lo necesito yo", agregando que su única rivalidad es sana y es con la música, pero que lo respeta, recalcando que "Si él quiere poner barreras, lo respeto pero es un desperdicio. Me encantaría cantar con él".

Fuente: Tribuna del Yaqui