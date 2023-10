El 'bolso tote': Este es el accesorio imprescindible para estar a la vanguardia en otoño 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La moda nos depara cada año su cuota de sorpresas. Aunque la moda siempre comienza de nuevo, el regreso inesperado de determinadas piezas o complementos a veces puede resultar sorprendente. Y este otoño, el bolso tote, en gran medida olvidado en nuestros guardarropas en años anteriores en favor de bolsos de hombro y carteras, está resurgiendo inesperadamente.

Con su aspecto elegante y práctico, rápidamente sedujo a los amantes de la moda de todo el mundo, hasta convertirse en EL favorito que cuelga de los brazos de todos.

¡El regreso triunfal del bolso tote!

Durante un tiempo, los amantes de la moda abandonaron los bolsos grandes en favor de los más pequeños, con un aspecto elegante y refinado. Pero las tendencias de este año 2023 vienen para cambiar la situación poniendo el protagonismo en los bolsos XXL, que favorecen la comodidad y la practicidad. Con una variedad de colores y formas para satisfacer todos los gustos, el bolso tote se está convirtiendo rápidamente en un elemento básico del guardarropa.

Su capacidad para combinar funcionalidad y estética ha atraído incluso a celebridades como Angelina Jolie y Sofia Vergara, quienes no dudaron en resaltarlo en sus redes sociales, asociándolo con diferentes looks que van desde outfits chic hasta outfits casual. Un plus que ha contribuido a la popularidad de este accesorio.

La tote bag tiene múltiples bolsillos para tu comodidad

¡Un bolso con múltiples ventajas!

Además de su innegable encanto, el bolso tote se adapta a todos los estilos. Ya sea como complemento para un outfit sofisticado y elegante o como bolso de mano que te acompaña durante un día de compras, de viaje o para ir a clase, su generoso espacio, compuesto por múltiples bolsillos y compartimentos, te permite llevar todo sin dejar de lado organizado. ¡Optar por un bolso tote significa elegir al mismo tiempo eficiencia y un toque chic!

¿Bolsas de compra? ¡Hay algo para todos los estilos!

Como dice el refrán, "para cada roto, un descosido". Este es el caso del bolso tote. Dependiendo de tu estilo personal, tu vestimenta y la ocasión, tienes una amplia gama de opciones. Si la tendencia de la temporada es hacia los tonos cálidos y los estampados atrevidos, los colores atemporales como el marrón, el negro, el gris o el beige siguen siendo opciones seguras para un look clásico y chic ideal para la temporada de otoño.

Fuente: Todo para Ellas