Ernesto D'Alessio habla de su divorcio en 'VLA' y responde a Charito tras llamarlo infiel

Ciudad de México.- El reconocido cantante y polémico actor, Ernesto D'Alessio, después de tantos dimes y diretes, por primera vez ha decidido romper el silencio y en una entrevista para Venga la Alegría acaba de hablar de su divorcio con la madre de sus hijos, Charito Ruiz, a la cual aprovechó para responderle el que lo llame infiel a través de unos videos en las redes sociales, después de confirmar su separación.

Como se sabe, a inicios del 2023 comenzaron a correr rumores de que el hijo de Lupita D'Alessio atravesaba una crisis matrimonial con Charito, misma que ellos mismos confirmaron poco después, aunque habían decidido darse una oportunidad de luchar. Lamentablemente, tras varios meses intentando recuperar su relación, Ernesto y Ruiz anunciaron oficialmente que habían tomado la decisión de separarse en los mejores términos por el bien de la familia que crearon juntos.

Ahora, la mañana de este jueves 12 de octubre, en el matutino de TV Azteca pasaron la entrevista en la que el cantante quiso hablar un poco sobre el proceso que lleva tras su separación, afirmando que: "Estoy, a veces súper bien y a veces muy mal. Así es como estamos y te levantas todos los días y ese día que te levantas muy mal, es donde te invade la angustia, el miedo, la desesperación, la incertidumbre, tienes que dar el paso hacia adelante".

Ante este hecho, cuando fue cuestionado sobre sus planes a futuro, el reconocido exactor de Televisa dejó en claro que sentimentalmente hablando, Charito era la única mujer en su vida, por lo que no pisará el altar nunca más, siendo muy concreto al expresar: "De hecho, ustedes no van a verme casar otra vez, jamás, ella es el amor de mi vida, es la mujer con la que me casé, es la madre de mis hijos, yo no me vuelvo a casar".

De igual forma, afirmó que sabe que va a sanar y está rehaciendo sui vida ahora como un hombre soltero, señalando que es la fe lo que actualmente lo mantiene fuerte y seguro de que saldrá todo bien y va a avanzar, afirmando que: "Esa es una ancla, cuando tú anclas un barco y hay una tormenta, o sea la tormenta le va a pegar y te va a mover, pero no te va hundir", dejando en claro que todos los días pone todo de él para aferrarse a ello.

En cuanto a los videos de TikTok que ha compartido su ahora expareja, en los que lo tacharía de serle infiel y que por eso terminaría su matrimonio, este no afirmó que no ha visto nada, y sobre su opinión declaró que: "Ella es ella, mi mamá es mi mamá, yo no los he visto, ella puede hacer lo que ella quiera, para mí ella es la mujer con la que he vivido los días más maravillosos de mi vida, es la madre de mis hijos".

