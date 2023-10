FOTOS: Afamado cantante del regional mexicano sufre fuerte accidente en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- La madrugada del pasado miércoles, 11 de octubre, se reportó que un afamado cantante del regional mexicano sufrió un fuerte accidente cuando se encontraba condiciendo por una carretera de Guadalajara. De acuerdo con un comunicado publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, la celebridad se habría salido de la autopista a causa de las fuertes lluvias que han azotado a la capital de Jalisco.

Edwin Alberto García Hernández, mejor conocido en el medio artístico como Edwin García, es originario de La Piedad, Michoacán. Desde muy joven se sintió atraído por el mundo de la música, lo que lo llevó a debutar en el regional mexicano hace aproximadamente 15 años. El famoso lleva dos discos en su haber, el primero tiene como nombre Sueños cumplidos, mientras que su segundo álbum (que se estrenó recientemente) se llama Contigo me está pagando.

Edwin García sufre fuerte accidente en Guadalajara

Créditos: Instagram @edwingarciaoficial

De acuerdo con algunos informes, los hechos ocurrieron en las primeras horas del día de ayer, cuando Edwin transitaba por la carretera Atotonilco-Guadalajara. Según datos brindados por el equipo de prensa del michoacano, él se dirigía al estudio de grabación para ultimar los detalles de su próxima colaboración con la Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, producción que se espera sea estrenada dentro de 14 días.

Sin embargo, los planes no salieron acorde a lo esperado y es que, las fuertes lluvias provocaron que el vehículo color blanco de García saliera del asfalto y rodara en diversas ocasiones hasta chocar contra un montículo de piedras, esto según información brindada a través del comunicado de prensa de Edwin. Tras ello, el cantante fue trasladado de emergencia a un hospital donde recibió atención médica.

Si bien, las imágenes del choque muestran al automóvil en estado de pérdida total, con la parte frontal completamente destrozada y prácticamente sin el vidrio delantero, las consecuencias para Edwin fueron completamente distintas, ya que, aunque se reportó con heridas, éstas no fueron tan graves como para poner en riesgo su vida, de hecho, el día de ayer, el cantante compartió una historia en su cuenta de Instagram donde reveló que ya había sido dado de alta.

"Hemos recibido muchos mensajes de todos ustedes y quiero agradecerles por tanto cariño. Ya me dieron de alta y parece que salvo las fracturas todo bien, me disculpo por no contactar sus llamadas, pero de verdad no podía, estuvo duro el ching... Mil gracias por siempre estar ahí", declaró García.