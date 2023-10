Geraldine Bazán da golpe a Ninel Conde al asegurar que Giovanni Medina "es un gran papá"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la pandemia, Ninel Conde vivió uno de los peores momentos de su vida debido a que tuvo que distanciarse de su hijo menor Emmanuel, debido a los problemas legales y sentimentales que tuvo con el padre del menor, Giovanni Medina. Desde ese momento el empresario fue víctima de todo tipo de comentarios que reprobaban su actitud de negación para que la madre de su único hijo estuviera cercana a él.

Tras varios años de esta controversia, ahora la actriz Geraldine Bazán salió a revelar que en realidad Giovanni es un excelente papá, pese a todo lo que se ha dicho y todo lo que podría pensarse. Como se sabe, actualmente se especula que la exesposa de Gabriel Soto mantiene una relación amorosa con Medina, por lo que al ser captada en el Aeropuerto, de inmediato le preguntaron por su supuesto galán.

De mi vida personal no les platico mucho", dijo al inicio

Aunque en un inicio intentó evitar el tema, ante la insistencia, y luego de escuchar que los vieron caminando juntos en una plaza de la CDMX, Bazán respondió entre risas: "¡Qué barbaros!, es que uno de les dice que no, y ustedes dicen que sí, les dicen que sí y quieren saber más". Asimismo, la exestrella de TV Azteca volvió a precisar que ella y Giovanni tienen tiempo conociéndose: "Nos conocemos hace tiempo…)nos conocimos en una fiesta infantil siendo papás", aclaró.

Y después fue cuando la artista de 40 años alabó la labor del empresario en su faceta como padre, y recalcó: "Nuestros niños se llevan muy bien y la verdad es que a mí me ha, no sorprendido porque siempre lo he sabido, pero de verdad es un gran papá. Es súper dedicado con Emmanuel", precisó la también modelo e influencer mexicana, quien acumula 5.6 millones de seguidores en Instagram.

Geraldine Bazán sale en defensa del ex de Ninel Conde

La actriz de telenovelas, quien es madre de Elissa Marie y Alexa Miranda, no paró de elogiar a Giovanni y el gran trabajo que hizo con el hijo que tuvo con la 'Bombón Asesino': "Emmanuel es un niño súper educado, súper amado, querido, cuidado. No tengo nada más que contarles". Cabe mencionar que días antes, Medina y Bazán fueron captados en el aeropuerto, momento en que Geraldine indicó que Giovanni y ella solamente tienen un trato amistoso.

Ustedes siempre le ponen fuegos artificiales donde no hay y hacen chismes donde no hay. No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años", expresó Bazán.

