Greta Cervantes, actriz de Televisa, vive infierno por guerra en Israel; suplica ayuda a México

Ciudad de México.- La talentosa actriz Greta Cervantes de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que hizo un importante llamado a las autoridades de México, ya que denuncia que sigue atrapada en Israel en medio de la guerra y ella desea abandonar este país cuanto antes. Como se sabe, la famosa se fue a vivir a esta región hace un par de años cuando contrajo matrimonio con su pareja israelí, Yarden Hassid.

Este jueves 12 de octubre la intérprete de novelas y series del Canal de Las Estrellas dio una entrevista al periodista Michelle Rubalcava para su canal de YouTube donde contó cómo comenzó la pesadilla el sábado pasado, cuando integrantes del grupo Hamás invadieron Israel y mataron a cientos de personas. Cervantes platicó que durante la mañana de ese día recibieron alertas en sus celulares sobre explosiones y poco después escucharon que había personas fuera de su casa que querían "matar judíos".

Luego de sentirse en peligro, la actriz de los melodramas Carita de Ángel, Amy, la niña de la mochila azul y María Belén y su esposo pasaron tres horas refugiados en el cuarto antibombas, hasta que decidieron salir para irse a esconder a la casa de sus suegros. Desde el sábado, ella y su familia israelí pasan largas horas en el búnker acondicionado con n purificador de aire que evitará que se ahoguen en caso de que el enemigo lance bombas de gas pimienta.

La actriz explicó que en este momento las autoridades mexicanas no han hecho nada por ella, pues siguen sin darle respuesta para sacarla de Israel: "Estoy tratando de buscar recursos como mexicana para salir del estado en el que estamos... se respira un ambiente de tensión, de miedo de incertidumbre". Y comentó que aunque ya siguieron todos los pasos del registro que dio el Gobierno de México, siguen sin darle avances.

Nos anotamos en la lista, hicimos todo lo que las autoridades nos dijeron que hiciéramos, pero no nos han contactado".

Greta comentó que sabía que dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana ya habían rescatado a varios connacionales, sin embargo, ella y más mexicanas que conoce siguen sin tener una respuesta. Incluso, dijo que ella y su marido buscaron la forma de salir de Israel a través de un vuelo comercial pero no lo lograron: "No hemos tenido respuesta de las autoridades, no sabemos a dónde comunicarnos, a dónde llamar, ahorita Yarden y yo nos empezamos a mover y buscar otra salida con la única aerolínea que está volando en Israel pero está súper saturado".

Finalmente, la actriz de Televisa compartió que ella no quiere salir sola de Israel pues está buscando que su esposo Yarden también venga a México: "Nosotros no queremos esperar a que esto empeore", dijo en referencia a que la familia de su marido no abandonará Israel con la esperanza de que esto se solucione.

