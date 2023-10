Horóscopo de hoy 12 de octubre 2023: Mhoni Vidente revela la suerte de tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una semana más está por concluir! Y para que tengas éxito en todos los aspectos de tu vida, Mhoni Vidente te comparte el horóscopo de hoy, jueves 12 de octubre del 2023, según tu signo zodiacal. La astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina presente las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Sólo recuerda que tú eres el dueño de tu destino!

Mhoni Vidente: Horóscopo de hoy, jueves 12 de octubre del 2023, para tu signo zodiacal

Aries

Buenas noticias de alguien a quien ama mucho; recuerde que es muy importante mantener comunicación con la gente que más quiere. No hay acontecimientos especiales en relación con el efectivo; sólo no gaste de más en esta jornada.

Tauro

Mal día para tomar decisiones en lo que respecta a asuntos laborales; Mhoni Vidente recomienda no renunciar, así sea su más importante deseo. Su cuerpo alcanzará un equilibrio muy bueno en salud mental y física.

Géminis

Exteriorice sus sentimientos a su ser amado, ya que debe expresarle cuánto lo desea diario, o podría perderlo de una vez por todas. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen punto de ahorro en esta semana.

Cáncer

Buen día para hacer intercambios financieros, o bien para buscar invertir sus ahorros. Este jueves 12 de octubre del 2023 vivirá una jornada inmejorable para apuntarse a un gimnasio. Todo mejorará para usted.

Leo

Su vida amorosa adquiere mayor intensidad, estimado Leo; así lo señala Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy. Esa intuición le ayuda a alcanzar el éxito financiero. Podrías tener problemas con tu familia por asuntos de dinero.

Virgo

Sus jefes valoran su trayectoria profesional y las ganas que le echa a su futuro; usted también debe reconocer eso. Buen estado de salud y muchas oportunidades para mejorar su actividad física.

Libra

No se altere con su pareja por causas que él no puede controlar; querido Libra, en muchas ocasiones es muy severo con su pareja. Evite los negocios que no le dejan nada bueno, como las apuestas y demás juego de azar. Vaya al nutriólogo.

Escorpio

Incremento de energía mental, buena para su trabajo; esto ocurrirá luego de que tome un merecido descanso. No dé tanta importancia a sus dolores de cabeza y relájese; lo que tiene es estrés, pero sanará muy pronto.

Sagitario

¡Mucho cuidado, querido Sagitario! Pues para este jueves 12 de octubre parecen los celos en su relación; estos lo dañarán y harán sentir muy mal. Los asuntos económicos van de maravilla; no los cambie. En temas de dinero, viene una gran oferta.

Capricornio

Mhoni Vidente, en el horóscopo de hoy, dice que tendrá sorpresas agradables en el trabajo. Si descuidó su salud en días anteriores, ahora debe enmendarse y ahorrar más efectivo para cualquier emergencia. Practique un arte.

Acuario

Recuerda que el amor es algo que vuelve torpe a la gente, así que no sea duro con usted mismo si ese sentimiento lo llena de tristeza. Llegará trabajo extra, pero podrá hacerlo muy bien y con calma en días próximos.

Piscis

Si este jueves tiene planeado asistir a una reunión familiar, es clave que tenga paciencia, pues estos podrían ponerlo en ridículo. En temas de amor, debe tener claro lo que quiere y abrir su corazón para recibirlo. Beba más agua.

Fuente: Tribuna