Ingrid Coronado da zarpazo a Charly López en 'VLA'; desmiente filtrar información de pleito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora, Ingrid Coronado, una vez más se mostró en calma y sin dudarlo le dio tremendo zarpazo de autoridad a su exesposo, el reconocido cantante y famoso actor, Charly López, en una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, aclaró que ella no estaba en campaña de desprestigio, desmintiendo las declaraciones de este, al negar que se filtre información sobre su pleito legal.

Desde hace más de 20 años que López y Coronado se encuentran separados y llevando un seguimiento sobre la casa que compraron cuando estaban casados, lo que desde hace un tiempo fracturó de forma irreparable la buena relación que habían mantenido tras su divorcio por el bien de su hijo Emiliano López, puesto a que el exintegrante de Garibaldi señaló que Ingrid no merecía lo que pide por su hogar y que está queriendo abusar.

De este mismo tema, hace un par de meses salió a la luz que hubo una falsificación en unos documentos en su pelea legal por su casa, y aunque la expresentadora de Music Battle afirmó que su hijo no sabe nada sobre este tema y que ella ha querido mantener todo discreto, el cantante insiste en que ella está difundiendo dicha información para hacerlo quedar mal públicamente y también con su hijo.

Ingrid Coronado desmiente a Charly López. Internet

Ahora, la mañana de este jueves 12 de octubre, Coronado al hablar para el matutino de TV Azteca no tuvo reparos al momento de señalar que ella no filtró nada y que si hubiera querido hacerlo, todo saldría a la luz en el momento en el que ella se entere de lo que sucede, declarando que: "la filtraría en el momento en el que sale, cuando me están atacando, no un año después", además de agregar que esas acciones no es su estilo y todo el mundo lo sabe.

Tras esto, destacó que el integrante de GB5 sí busca algo más detrás de sus declaraciones, destacando que si "observamos las acciones de las personas, de lo que hacen o dicen cuando la vida los revuelca o nos revuelcan, se dan cuenta quién es quién", siendo muy clara al resaltar el hecho de que ella siempre se ha manejado de una misma forma en todo momento, siendo coherente con lo que dice y sus acciones.

De igual forma, al hablar sobre Charly, salió el tema de la pelea que se encuentra teniendo con el famoso actor y político, Sergio Mayer, por el derecho de nombre de la agrupación, Coronado mencionó que no sabía que estaba pasando en realidad, pero si ellos decidieron que el reencuentro fuera de cinco era por algo y solo le restaba desearle a sus excompañeros que tuvieran mucho éxito en su reencuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui