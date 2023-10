"Irrespetuosa": Noah Cyrus arremete contra su hermana Miley Cyrus por resurgida entrevista de podcast

Comparta este artículo

Estados Unidos. – La tensa relación entre los miembros de la familia Cyrus parece estar en el centro de la atención nuevamente. En esta ocasión, Noah Cyrus, la hermana menor de Miley Cyrus, hizo eco de su desacuerdo en una antigua entrevista de podcast que ha vuelto a cobrar relevancia en TikTok.

Las capturas de pantalla de los comentarios de Noah han circulado en las redes sociales, donde se le ve calificando de "irrespetuosa" a Miley. El origen de este desacuerdo se encuentra en un episodio de The Joe Rogan Experience de septiembre de 2020, en el que Miley fue entrevistada por el controvertido podcaster Joe Rogan.

En la entrevista, Rogan planteó la pregunta sobre si la experiencia de Noah al crecer a la sombra de Miley la había disuadido de seguir una carrera en Hollywood. Miley respondió que su hermana menor tenía la ambición de estar en el centro de atención y mencionó un EP de Noah llamado The End of Everything, que describió como "el EP más deprimente que jamás escucharás". La cantante de Midnight Sky bromeó sobre el estilo de música de su hermana, diciendo que es "emo" y que, a sus 20 años, se identifica con ese género.

Rogan sugirió que la causa de la actitud de Noah podría estar relacionada con crecer "en la carretera" junto a la estrella de Hannah Montana, a lo que Miley respondió que su hermana realmente tiene una percepción de ella como alguien que siempre está brillando, mientras que ella se ve más como una nube de lluvia.

El comentario desencadenó la controversia y los fanáticos comenzaron a especular sobre las posibles razones detrás de la reciente respuesta de Noah. Algunos sugieren que la enemistad de la familia Cyrus podría estar relacionada con el divorcio de sus padres, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus.

La reacción de Noah se produce dos meses después de que Miley asistiera a la boda de Tish con el actor Dominic Purcell, acompañada por sus hermanastros Brandi Cyrus y Trace Cyrus. Notablemente ausentes en la celebración de Malibú estuvieron Noah y su hermano Braison Cyrus.

El drama familiar se acentuó en redes sociales cuando Noah compartió fotos en Instagram de ella y Braison en una tienda Walmart, insinuando tensiones dentro de la familia. Tish solicitó el divorcio de Billy Ray en abril de 2022, y ambos han seguido adelante con sus vidas.

Los representantes de las hermanas no han hecho declaraciones públicas sobre este incidente, y la situación entre las dos parece ser motivo de especulación y debate entre sus seguidores en redes sociales. La enemistad y los desacuerdos familiares parecen estar lejos de resolverse en el clan Cyrus.

