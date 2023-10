Maluma y J Balvin se reúnen con Britney Spears en NY ¿Habrá nueva colaboración?

Comparta este artículo

Nueva York, EE. UU. - Britney Spears, la Princesa del Pop, se encuentra en Nueva York para celebrar el próximo lanzamiento de su esperado libro de memorias titulado The Woman in Me. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus fanáticos con la noticia de un encuentro inesperado con dos grandes estrellas del reguetón, J Balvin y Maluma.

La noticia de la cena en Nueva York se reveló a través de fuentes cercanas, y según se informó, la reunión tuvo lugar en el exclusivo restaurante Zero Bond. Durante la velada, los tres artistas disfrutaron de sushi y compartieron una amena conversación.

Los chicos le avisaron y ella y su grupo se unieron a ellos. Todos estaban de buen humor. Britney era toda sonrisas y estaba muy feliz de estar de regreso en Nueva York por primera vez en mucho tiempo", informó el portal Page Six, citando a una fuente cercana al encuentro.

Britney, Maluma y J Balvin. Foto: Redes

De acuerdo con información recogida por Agencia de México, se dice que, durante la cena, los cantantes hablaron sobre música y el próximo libro de memorias de la Princesa del Pop. Britney Spears, a sus 41 años, no publicó nada sobre la velada en sus redes sociales, pero Maluma, de 29 años, compartió un video junto a J Balvin, de 38, en su historia de Instagram, mostrando que pasaron un divertido momento en el exclusivo club.

El libro de memorias de Britney Spears está programado para ser lanzado el 24 de octubre, y es probable que la artista pase tiempo en Nueva York para eventos promocionales y una gira de prensa relacionados con su libro.

En un sentido interesante, el sitio TMZ informó que Britney Spears servirá como la voz en una parte del audiolibro de sus memorias, mientras que una celebridad misteriosa se encargará de otras partes. Sin embargo, se aclaró que Britney no narrará los capítulos relacionados con su familia, ya que son demasiado emotivos para ella.

La reunión de Britney Spears con J Balvin y Maluma en Nueva York ha generado un gran interés en el mundo del entretenimiento y ha dejado a los fanáticos ansiosos por el lanzamiento de su libro de memorias y futuros proyectos musicales en los que estos talentosos artistas puedan colaborar.

Por otra parte, hay que mencionar que la estrella estadounidense Britney Spears fue detenida en Ventura el pasado martes 10 de septiembre por agentes de tránsito debido a infracciones de velocidad, circulando a 95 kilómetros por hora en una zona con límite de 65 km/h. Además, aparentemente no tenía licencia de conducir ni documentos de seguro en regla. Sin embargo, su abogado aclaró que los papeles estaban en orden debido a un proceso legal previo. Ahora Spears deberá pagar una multa de mil dólares antes del 24 de octubre.

Fuente: Tribuna y Agencia de México