Michelle Salas habla de Luis Miguel y le hace impactante petición: "Regresa 16 años atrás"

Ciudad de México.- La famosa y reconocida modelo, Michelle Salas, después de tantos dimes y diretes ha decidido tomar el control y romper el silencio en una entrevista en exclusiva para el medio Quien, por lo que habló sobre su relación con su famoso padre, el reconocido y polémico cantante, Luis Miguel, al cual le hizo la impactante petición de regresar el tiempo 16 años atrás para tener un lazo.

No es un secreto para nadie que el denominado 'Sol de México' tuvo una hija con la famosa actriz y cantante, Stephanie Salas, ni tampoco el hecho de que por muchos años no la reconoció y apenas mantenía relación alguna con ella, hasta que en 2007, con ayuda de Aracely Arámbula, en ese entonces pareja del cantante, intervino y habló en su favor, rompiendo las distancias, logrando que mejoraran su lazo padre e hija.

Pero, aún cuando esta relación logró mejorar y fue reconocida, para muchos aún permanece el estigma de la "hija no reconocida", además de que después de anunciar su boda con el empresario Danilo Díaz, se ha tachado a 'Luismi' de mal padre, de tenerla tan abandonada a ella como a sus hijos con Arámbula, incluso pusieron en duda que el intérprete de Suave vaya a estar presente en el enlace matrimonial.

Michelle Salas con Luis Miguel. Internet

Y ahora, después de meses con el tema de si irá o no a la boda, sobre no ser reconocida como su hija y demás comentarios, Salas en una entrevistas con Quien habló sobre su complicada historia. La joven modelo declaró que su madre a los tres años fue cuando le habló quién era su padre y comenzaron a forjar la relación, llevándola a su casa y recibiendo regalos, pero: "Dejé de verlo como a los seis años. Obviamente tengo orgullo. No me importa que me dé regalos, todo lo que he querido material lo he tenido por parte de mi abuela, mi bisabuela, mi tía y mi mamá".

Tras esto, declaró que ella no iría a uno de sus conciertos, pues no quiere pagar tres mil pesos para ver a su papá, y si él la quiere ahí que la invite, afirmando que aunque reconoce que tiene una maravillosa voz, ella lo ve diferente, que no solo ve su fama y su dinero, sino más allá, destacando que jamás le ha interesado los chismes o rumores a su alrededor, pues ella quiere en verdad una relación padre e hija, pero que sea comenzando por ellos.

De igual forma, siendo sincera, Michelle le pidió a su padre que: "Que reflexione y se dé cuenta de que así como se siente él con lo que le hizo su papá, habemos gente alrededor. Que aunque todo el mundo lo admire y sea el Sol de México, sus actos repercuten en los demás. No le pido una vida, sólo quiero que me dé cinco minutos para explicarme sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!, porque escucho versiones de todos lados: de mi mamá, de mi abuelita… y eso me frustra, porque ¿a quién le creo?", agregando que querría que regresara el tiempo 16 años para que cambiara su abandono.

Michelle agradece el apoyo y amor de su familia. Internet

La nieta de Sylvia Pasquel fue muy contundente al expresar que ella no tiene una opinión sobre sus parejas, que hay algunas por las que siente respeto y otras por las que no, señalando que ella sabe que es por esas mujeres que él la han, declarando que: "le importa más su fama y sus mujeres, pero las mujeres no se le van a ir porque yo esté. No se va a poner feo ni le voy a sacar arrugas. Lo invito a que piense si está seguro porque al ratito puede ser demasiado tarde".

Finalmente, declaró: "Que a las palabras se las lleva el viento. Los actos los vi durante unos años y luego nada. Quizá por eso dejo todo a medias en mi vida. El hecho de que sea el Rey no quiere decir que lo que haga va a estar bien. El dinero y la fama no lo son todo. Al ratito que Luis Miguel esté viejito, ¿a quién crees que va a tener a su lado? ¿Aracely Arámbula va a estar ahí? Por supuesto que no. Que reflexione, piense las cosas y… se lo dejo a su criterio".

Luis Miguel con Michelle Salas. Internet

