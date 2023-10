Nicki Nicole asegura que no quiso llamar "perro" a Peso Pluma y el cantante la defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nicki Nicole causó polémica luego de una entrevista en la que le cuestionaron acerca de Peso Pluma, con quien se le ha relacionado amorosamente desde hace algunos meses por la cercanía que han mostrado, así que destacó que no le molesta que le pregunten por él, pero sí le causa ruido que de inmediato armen historias cuando la ven con alguien ya que es algo normal que salga con sus amigos, descartando así que exista algo más allá con él.

Pero eso no fue todo, pues con la intención de explicar que no es extraño que los vean juntos, ejemplificó refiriéndose a una mascota, lo cual provocó que algunos fans del intérprete de corridos tumbados se le fueran en contra. Esto fue lo que dijo: "No, no me molesta, pero o sea imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, entiendes, es normal".

Debido a lo anterior, algunos usuarios comenzaron a decir que 'Doble P' no merecía que se expresara así, que ella no es digna del cantante y hasta le sugirieron cortar su amistad con la argentina, quien ante el escándalo reapareció para pedir que no saquen de contexto sus palabras y dijo que a veces no le resulta fácil expresar lo que tienen, así que reiteró que en ningún momento fue su intención ofenderlo.

Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría al respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero", escribió la rapera desde su cuenta de X, antes Twitter.

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Billboard | Imagen especial

Algo que sorprendió es que por primera vez el intérprete de Ella Baila Sola decidió meterse a la polémica, pues si bien ha tenido sus romances y 'shippeos' con otras famosas, lo cual lo ha involucrado en escándalos, siempre se había mantenido al margen, pero esta vez no dudó en saltar en defensa de Nicki Nicole, pues la estaban funando de una manera impresionante en las redes sociales y fue contundente al pedir que "vivan y la dejen vivir".

Solo quiere decirle a la gente que viva y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado", comentó.

De este modo, ambos famosos dejan en claro que sólo ellos saben lo que tienen y que prefieren mantenerlo privado, así que a pesar de lo que puedan decir se encuentran bien, de tal modo que no será raro que vuelvan a ser captados juntos en algún evento o lugar público, pero hasta ahora se mantienen firmes en que no existe un romance.

Fuente: Tribuna