¿Renuncia a 'Hoy'? 'El Borrego' Nava toma su decisión tras sufrir grave lesión en 'LEBEH'

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido presentador, Juan Carlos 'El Borrego' Nava, recientemente se presentó en Televisa para dejar en claro que ya tomó una decisión con respecto a su permanencia dentro de Las Estrellas Bailan en Hoy, después de que lamentablemente sufrió una grave lesión en su hombro derecho, y entre lágrimas confesó si renuncia al programa Hoy por esta razón.

Hace un par de días en el la cuenta X, anteriormente conocido como Twitter, del matutino de la empresa San Ángel se reveló que 'El Borrego' tuvo un accidente en sus ensayos, compartiendo un video en el que el actor rodó por el suelo y pide ayuda para que se lleven el dolor, pues hasta lágrimas le salieron mientras se sostenía el hombro, tras lo que sus coreógrafos y compañera de baile buscaron darle un consuelo, en lo que el equipo médico que siempre está en los foros por cualquier incidente, lo revisaba y hacía un análisis preliminar.

Ante esto, el pasado jueves 11 de octubre, dieron un informe de la salud, compartiendo el video en el que se puede ver a un médico le expresó que sus ligamentos y tendones se hiperextendieron, lo que causa un dolor atroz, casi insoportable, pues se inflama y presiona nervios, señalando que no es algo que requiera cirugía, pero que sí es delicado y debe de cuidarse, señalando que necesita dos semanas de reposo absoluto.

Y ahora, este jueves 12 de octubre, cuando debían de presentarse en vivo para presentar al público su coreografía, primeramente apareció la exintegrante de Venga la Alegría señalando que sus coreógrafos y ella misma han estado en contra de que el actor se presentara para bailar, pues era riesgoso para él, tratando de resistir las lágrimas al mencionar que estaba preparada para bailar ella sola.

Pero, en ese momento Nava apareció en el foro vestido a juego con Valenzuela y le pidió al jurado que le dieran permiso de bailar, pues él no iba a "tirar la toalla", que se tomaba muy en serio la competencia de baile y entendía los riesgos, pero que por eso había buscado adaptar la coreografía y así no mover el brazo derecho, pero que no quería dejarla sola, afirmando que tenía un compromiso y no la iba a dejar.

Ante este hecho, Ema Pulido, Latin Lover y Roberto Mitsuko, los jurados, le permitieron hacerlo si sentía bien para hacerlo y aplaudieron su profesionalismo. Una vez que presentaron la coreografía, los jueces señalaron que les quedó muy bien pese a todas las limitantes y los felicitaban por su nivel de compromiso, aunque los calificaron con dos seis y un siete.

