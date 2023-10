"Vieja argüendera": Wendy Guevara arremete en contra de Ana María Alvarado tras criticarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente respondió a las criticas recibidas por su reality, por lo que no tuvo pelos en la lengua al momento de arremeter en contra de Ana María Alvarado, la reconocida y polémica presentadora de TV a la que tachó de ser una "vieja argüendera", declarando que no se iba a enganchar con lo que dijeran de ella.

Hace una semana finalmente se realizó el tan esperado estreno del reality show, Wendy: Perdida Pero Famosa, en el cual se documenta el día a día de la famosa influencer y el de sus amistades, Paola y Kimberly, ante las cámaras de la plataforma de streaming de ViX. Este lanzamiento ya tiene la critica del público y los fans no han parado de aplaudir, siendo muy bien aceptados por ellos y con grandes niveles de audiencia, según lo dicho hasta el momento.

Pero, así como hay miles comentando que amaron el programa, hubo quienes señalaron lo contrario, tal es el ejemplo de la presentadora de Sale el Sol, pues en vivo del matutino al hablar sobre este programa declaró que: "El reality no está malo está lo que le sigue. A mí parecer, por lo que he visto, digo '¿Qué es esto?', No, no, no", afirmando que Televisa no acertó, pues es algo "mal hecho, muy improvisado, muy al aventón".

Según Ana María, los directivos de la televisora están explotando de más el que ganara La Casa de los Famosos México, pues: "Creo que la están poniendo hasta acá y está bien, ganó y todo lo quieran decir, qué bueno que tenga fama y éxito en lo que ganó, pero el mentón va estar duro. Verdaderamente le están poniendo en un lugar donde la están sobreexponiendo", señalando que en algún momento esto desaparecerá.

Tras esto, durante un en vivo, Guevara fue cuestionada por sus fans que si que pensaba de la critica de Alvarado a su show, a lo que la influencer simplemente respondió: "No sé quien sea pero puede haber gente que le guste y hay gente que no. A mí no me gustan algunos programas... Ya sé quién es la que está con Gustavo Adolfo Infante la del programa. Ah, bueno, si no le gustó lo que tiene ese programa, es para mis fans, no para ella ni para que no les caiga bien. A mí no me gusta el programa de ellos".

Finalmente, afirmó que si tenía presente que era presentadora del matutino de Imagen TV y que ya la ubicaba, pero que de igual forma no le importaba, pues todos en ese programa hablaban mal de ella, dejando en claro que considera que "es una señora bien argüendera. Que no le guste, no me importa, hermanas. A mí me ha ido muy bien. Ahorita platiqué con los Vix me dijeron que va muy bien. A mí no me gustan los chismes que ellos dan".

Fuente: Tribuna del Yaqui