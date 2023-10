Yahritza y Su Esencia no aprenden y vuelven a causar polémica al hablar de comida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La agrupación de Yahritza y Su Esencia no ha parado de dar de qué hablar, pero no precisamente por su música, sino por las polémicas declaraciones de sus integrantes que desataron una intensa ola de comentarios negativos y la cancelación de parte de un gran grupo de mexicanos, quienes se sintieron ofendidos al escucharlos expresarse de manera despectiva acerca de la gastronomía del país.

Tal como algunos lo recordaran, los hermanos Martínez otorgaron una entrevista en una de sus recientes visitas, donde les cuestionaron que es lo que más les gusta de México, pero en lugar de hablar de algo positivo se enfocaron en señalar todo lo que no les gusta, desde el ruido del tráfico en las principales avenidas, así como lo picante de la mayoría de los platillos, asegurando que prefieren la comida de Estados Unidos.

Esto lo único que provocó es que les pidieran que si no es de su agrado México, entonces no se presenten en 'Tierra Azteca' ni pidan apoyo a su gente, así que en todas sus presentaciones que ofrecieron les llovieron rechiflas y gritos con los que les mostraron su desprecio, pero a pesar de todo han tenido que hacerse cargo de las consecuencias para intentar seguir con su carrera que se encontraba despuntando gracias a su éxito Frágil.

No obstante, tal parece que después del 'fuchi' que le hicieron a la comida mexicana, la vocalista de la agrupación no aprendió la lección, pues nuevamente decidió hablar acerca de comida en sus redes sociales, lo cual como era de esperarse revivió su polémica ya que todavía muchos no la perdonan por sus desatinados comentarios y las burlas no han faltado.

A semanas de la polémica, Yahritza vuelve a exaltar la comida de Estados Unidos. En un post de su cuenta oficial de Instagram, la joven señaló que la mejor pizza se encuentra en Nueva York y los comentarios no se hicieron esperar, pues mientras algunos aprovecharon para bromear al decir que seguramente su favorita es la que tiene chicken nuggets, mientras otros destacaron que ya les gustó ser atacados.

Yahritza Martínez vuelve a hablar de comida en Instagram | @yahritza

"¿Ya se les olvidó que hablaron mal de México?", "Le faltó decir que sin salsa porque pica", "Ella puro chicken porque es delicada", "¿Pizza? Tú prefieres los nuggets", "Ya quítenle el celular", "No aprende que no hay que comparar la comida", "Nunca van a aprender estos morros", "Les encanta la funa", fueron algunos de los comentarios que recibió.

A pesar de que todavía hay quienes insisten en tundirlos por su error, también hay algunos que esperan que ya la gente de vuelta a la página y los dejen seguir tratando de destacar con su música, pero es posible que sea una polémica con la que tendrán que lidiar al menos por un buen rato, así que quizás un nuevo éxito en su carrera ayude para cambiar ese enfoque.

Fuente: Tribuna