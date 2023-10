"Yo soy la villana": Marjorie de Sousa hace fuertes declaraciones en caso con Julián Gil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de novelas, Marjorie de Sousa, recientemente en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, acaba de hacer fuertes declaraciones con respecto al caso legal que lleva con su expareja y padre de su hijo, el famoso actor y polémico presentador, Julián Gil, declarando el porque es la "villana" de la historia que todos pintan desde hace años.

Como se sabe, desde hace más de cuatro años que Sousa y el reconocido actor de Hasta el Fin del Mundo están envueltos en una disputa legal por la custodia del hijo que tuvieron en común, Matías Gil Sousa. Según los informes de la actriz, el que Julián no pueda verlo más que en centros de convivencia, vigilados en todo momento, es por órdenes de un juez que espera pague la manutención del menor.

Y ahora, después de tantos años en idas y venidas con informes al respecto, se dice que finalmente podría llegar a un acuerdo y que padre e hijo se reencuentren. Ante esto, Marjorie en entrevista con el matutino de Televisa declaró que: "tiempo al tiempo, en la novela yo soy la villana porque así lo escribieron, pero en la vida real yo sé quién soy y estoy muy tranquila, y creo que muchos se han dado cuenta de muchas cosas".

De igual forma dejó en claro que ella está en muy tranquila con su vida y como lleva la crianza con su hijo, afirmando que: "Yo no tengo que aclarar nada, porque el que tiene que saber es mi hijo, y el que tiene que estar en paz es mi hijo, el que tiene que vivir en un entorno familiar y en paz", siendo contundente al expresar que el niño está feliz y es muy amado, así que estaba en el mejor de los términos.

En cuanto a si desea convertirse en madre nuevamente, la actriz de Amores Verdaderos declaró que: "Me hubiera encantado, pero no creo que sea el momento ya, la verdad es que llevamos un ritmo de vida muy fuerte. Admiro a todas mis compañeras que tienen dos hijos o tres hijos, yo digo woow, ¿cómo le hacen?, si con uno te vuelves loca", afirmando que por el momento dudaba que eso pasara.

Finalmente, cuando fue cuestionada sobre si ha pensado en la adopción, esta mención que no estaba en el mejor momento para tomar esa decisión, dado a que estaba ocupada con muchos aspectos, pero que: "A lo mejor más adelante, no sé si adopte, no tengo idea, la vida me pondrá el camino".

Fuente: Tribuna del Yaqui