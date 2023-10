Así es como puedes combinar tu lápiz labial con tu esmalte de uñas; este detalle elevará tu 'look

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Eres alguien a quien le gusta colorear sus atuendos y coordinarlos? Calcetines a juego, lencería, incluso listones para el pelo, ¡todo el shebang! Si esa eres tú, entonces probablemente también te hayas hecho la siguiente pregunta: ¿cómo combinar tu lápiz labial con tu esmalte de uñas? ¿Necesitas combinar tu maquillaje con tu manicura? ¿Hay algún color universal que vaya con todo? Somos tan meticulosos con nuestras apariencias como tú, ¡así que tenemos todas las respuestas aquí mismo!

¿Deberían tus uñas combinar con tu maquillaje?

Combinar el color de las uñas con el lápiz labial o la sombra de ojos que llevas es un enfoque comúnmente utilizado por los maquilladores profesionales. Probablemente te hayas dado cuenta de esto al navegar a través de sesiones de fotos editoriales en revistas o fotos de pasarelas de moda. Este tipo de coordinación de colores tiene un fuerte atractivo estético, especialmente si llevas un atuendo en una paleta de colores neutros. Si bien no hay ninguna regla que indique que debes combinar tus uñas con tu maquillaje, es una forma efectiva de introducir un acento sutil y elegante en tu apariencia.

¿Cómo combinar tu lápiz labial con tu esmalte de uñas?

Combinar tu lápiz labial con tu esmalte de uñas no es un enfoque recién inventado. De hecho, muchas casas de belleza y moda como Chanel y Guerlain lanzaron tonos de lápiz labial y esmalte de uñas a juego en los años 00. Si bien cambiar entre diferentes colores puede haber sido una tarea rápida y sencilla en el pasado, este no es exactamente el caso en la era de las uñas acrílicas. Hoy en día, si tienes un juego de uñas de gel, normalmente lo usarías entre tres y cuatro semanas. ¿Eso significa que tendrás que usar lápiz labial del mismo color durante todo un mes para combinarlos? La respuesta corta es NO. Aquí es donde entra en juego la teoría del color. ¡Sigue leyendo para aprender a coordinar el color de tu lápiz labial con tu esmalte de uñas como un verdadero artista!

Un esquema de color monocromático, se construye utilizando diferentes tonos de un solo color. Por ejemplo, el rubí, el carmesí y el borgoña son todos diferentes tonos del color rojo. Si usas tonos de un solo color para crear un atuendo o un look de maquillaje, se clasificarían como monocromáticos. Esta es probablemente una de las formas más populares y sencillas de coordinar el color de tu lápiz labial con tu esmalte de uñas. Es elegante, infalible y eleva instantáneamente tu apariencia. ¡Vamos a echar un vistazo a algunos de los combos de labios más favorecedores!

Rojo clásico

No hay necesidad de decir mucho sobre esta elección de color, ya que habla lo suficientemente fuerte por sí mismo. ¡Las mujeres han usado este tono como expresión de su feminidad y refinamiento durante generaciones! Si alguna vez necesitas un refuerzo de confianza, simplemente saca tu lápiz labial rojo y esmalte de uñas más rojo, y te sentirás como la mujer más fabulosa de la habitación, ¡te lo garantizo!

Naranja quemado

Ahora, el naranja quemado puede ser un color impopular para algunos cuando se trata de lápices labiales, pero si tienes la piel bronceada u oscura, confía en mí cuando te lo diga, ¡es un look perfecto! A diferencia del coral, este tono en particular es mucho más apagado, lo que lo hace increíblemente adecuado durante todas las estaciones. Si quieres elevar rápidamente tu atuendo simple, ¡una combinación de lápiz labial naranja quemado y esmalte de uñas lo hará con facilidad!

Fuente: Tribuna