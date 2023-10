Así reaccionó Paul Stanley al supuesto embarazo de su prometida: "Estoy muy contento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace un par de días surgió el rumor de que el famoso presentador Paul Stanley podría convertirse en padre por primera vez al lado de su futura esposa, Joely Bernat, con quien tiene casi una década de relación. Luego de que se hiciera viral la noticia, fue el propio comediante mexicano quien aclaró el rumor ante las cámaras y sorprendió a más de un seguidor con la fuerte confesión que realizó.

A inicios del pasado año 2022, el hijo del fallecido Paco Stanley (qepd) decidió por fin entregarle el anillo de compromiso a la guapísima modelo originaria de República Dominicana durante sus románticas vacaciones en París, Francia, sin embargo, han estado aplazando cada vez más su bodYo ya me enteré que está embarazada Joely Bernat, que Paul está feliz, muy contento", expresó el mencionado 'Mich TV'.

Paul Stanley y Joely tienen años de relación

Tras varios días de incertidumbre, los reporteros por fin se encontraron a Stanley en un evento público y aquí por fin le preguntaron si de verdad estaba a punto de convertirse en padre. Desafortunadamente, el también actor de novelas como Un refugio para el amor descartó que en este momento él y Joely se encuentren 'embarazados': "Yo no sé de dónde sacaron eso, porque todos mis amigos y mi familia preguntaron ¿Qué vas hacer papá? ¡Ay cabr...! Soy la última persona en enterarme que Jo no me ha dicho nada", expresó a Edén Dorantes.

Y así fue cómo descartó el embarazo de su prometida, comprometiéndose a dar la noticia en cuanto se vuelva realidad: "Pero todavía no, el día que sea papá, bueno que vaya a ser papá con gusto se los voy a compartir". Asimismo, 'Poly' precisó que él y la modelo están realizando 'la tarea' sin cuidarse, por lo que en cualquier momento podría compartir la noticia de que están esperando a su primer bebé.

La verdad es que hace rato que no nos cuidamos, puede pasar en cualquier momento. Pueden ser gemelos. Acabo de cumplir 38 años, es un buen momento, estoy contento con mi relación y con mi trabajo. Entonces cuando se dé".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes