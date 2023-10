Bad Bunny lanza su quinto álbum 'Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana'; escúchalo aquí

Comparta este artículo

Puerto Rico.- Bad Bunny, la megaestrella puertorriqueña está de regreso con su quinto álbum, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, que ya se encuentra disponible para todos sus seguidores. El nuevo álbum incluye un total de 22 temas, entre los que destacan canciones como Monaco, Mr. October, Cybertruck, Teléfono Nuevo, Acho PR, y Thunder y Lightning. El LP comienza con la canción Nadie Sabe y concluye con Un Preview.

Bad Bunny mantuvo su tradición de sorprender a sus fans al anunciar el nuevo álbum el lunes, pocos días antes de su lanzamiento. Este álbum sigue a otro año ocupado en su carrera en una serie de años llenos de actividad. Durante la primera parte de 2023, Bad Bunny continuó de gira y disfrutando del éxito de su trabajo anterior, Un Verano Sin Ti, que recibió elogios merecidos el año pasado. Además, el ganador del Grammy encabezó los dos fines de semana del prestigioso festival Coachella la primavera pasada, consolidando su posición como una superestrella internacional.

Fuera del ámbito musical, Bad Bunny también ha estado demostrando su talento en la actuación, con un papel en Cassandro, una película biográfica sobre el luchador gay Saúl Armendáriz, interpretado por Gael García Bernal. Además, ha incursionado más en el mundo de la moda, protagonizando recientemente una campaña de Gucci junto a quien fue su rumoreada novia Kendall Jenner.

A principios de este año, cuando habló con la revista Rolling Stone, Bad Bunny expresó su intención de tomarse un descanso y reducir su ritmo de trabajo. Dijo:

No sé si tal vez lanzaré una canción [este año] si me gusta lo suficiente, pero no lo creo. Dije que este año era para descansar

Sin embargo, este voto de descanso no duró mucho, ya que pronto lanzó el sencillo Where She Goes en mayo y regresó con Un Preview el mes pasado. Bad Bunny lanzó su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana con 22 temas y una duración de 1 hora y 21 minutos. El artista compartió su entusiasmo por el lanzamiento en sus redes sociales, escribiendo:

A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más ?? NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA ? No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes

Lista de canciones del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana:

Nadie Sabe – Bad Bunny Mónaco – Bad Bunny Fina – Bad Bunny ft. Young Miko (voces de Tego Calderón) Hibiki – Bad Bunny ft. Mora Mr. October – Bad Bunny Cybertruck – Bad Bunny Vou 787 – Bad Bunny Seda – Bad Bunny ft. Bryant Myers Gracias por Nada – Bad Bunny Teléfono Nuevo – Bad Bunny ft. Luar La L Baby Nueva – Bad Bunny Mercedes Carota – Bad Bunny ft. YOVNGCHIMI Los Pits – Bad Bunny Vuelve Candy B – Bad Bunny Baticano – Bad Bunny No Me Quiero Casar – Bad Bunny Where She Goes – Bad Bunny Thunder y Lightning – Bad Bunny ft. Eladio Carrión Perro Negro – Bad Bunny ft. Feid Europa ? – Bad Bunny Acho PR – Bad Bunny ft. Ñengo Flow, De la Guetto, Arcángel Un Preview – Bad Bunny

Este lanzamiento llega una semana después de que Bad Bunny brillara en los Premios Billboard Latin Music 2023, donde fue el segundo artista más galardonado después de Peso Pluma. Durante la ceremonia, se llevó a casa múltiples premios, incluyendo el prestigioso galardón de Artista del Año y el reconocimiento a la Gira del Año. Bad Bunny continúa cautivando al público y consolidándose como una de las figuras más influyentes en el mundo de la música. Puedes escuchar el álbum completo en Spotify dando clic aquí.

