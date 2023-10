Bad Bunny se desahoga en 'Nadie Sabe' y hace polémica mención a Laura Bozzo y a Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante de reguetón, Bad Bunny, recientemente se encuentra en medio del ojo público y siendo tendencia en redes sociales tras lanzar su nuevo álbum, en el cual optó por desahogarse en Nadie Sabe, uno de los temas que más ha dejado en shock, debido a que en este hizo polémica mención sobre la famosa presentadora peruana, Laura Bozzo, y en otro a la joven cantante y actriz, Belinda.

'El Conejo Malo', el pasado jueves 12 de octubre, estrenó su nuevo álbum titulado Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, y poco después de su lanzamiento está generando controversia tanto por sus letras como por las reacciones de los fans a las canciones. En la primera canción de la producción discográfica Nadie Sabe, Benito abordó la polémica en la que se vio envuelto cuando le tiró el teléfono a una seguidora.

Dicha estrofa menciona que: "Hay mucha gente deseando que me vaya mal, tristemente a esa gente le toca mam... Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular, a los reales; por siempre los voy amar". A inicios del 2023, el intérprete de Callaita estuvo en medio de la polémica cuando se encontraba en República Dominicana, lugar donde una mujer se puso delante de él para grabarlo y comenzó a gritar, hecho que provocó la molestia de Bad Bunny, quien no dudó en arrebatarle el celular y aventarlo lejos de él.

Esta acción provocó todo tipo de comentarios y debates en redes sociales, pues aunque algunos defendieron al reguetonero, otros señalaron que no era la forma en que el puertorriqueño debía tratar a sus seguidores. Cabe mencionar que, en este nuevo tema, el cantante también hace una curiosa mención a Laura Bozzo, la controversial conductora peruana que ahora se encuentra en España participando en el reality Gran Hermano VIP 8.

En uno de los versos de Nadie Sabe, Bad Bunny comienza a reclamar a las personas que piensan conocer a los famosos por lo que ven en internet o escuchan en programas de farándula: "La gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar que conocen la

vida de los famoso", posteriormente remata con "Wow, qué muchos podcast, qué mucho baboso. Hoy me levanté aborrecío; como Laura Bozzo", haciendo referencia a la forma en que la conductora extranjera despertaba durante su participación en La Casa de los Famosos, completamente desconcertada y fastidiada de tener que dormir dentro del reality show.

La mención de Bad Bunny a Laura Bozzo se volvió tendencia en redes sociales como X e Instagram rápidamente en redes sociales dejando todo tipo de reacciones como: "Imagínate ser Laura Bozzo y que Bad Bunny te tope", "Bad Bunny citando a Laura Bozzo es tan ICONIC" o "Laura bozzo siendo el momento y Bad Bunny lo sabe".

Pero no solo en el mencionado tema hizo alusión a un famoso, sino que también en la canción Perro Negro, nombró a la reconocida exactriz de Televisa, causando mayor revuelo por el hecho de que la estrofa era en índole sexual: "Quiero que salga' de mi mente y te meta' en mi cama, porque, je, tú tiene' cara que tiene' la pus... linda, que los dejas loco, enchulao' como Belinda. Menéame las chapa' hasta que me rinda, un hijo en la disco, vo'a dejarte encinta".

Fuente: Tribuna del Yaqui