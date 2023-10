¿Cómo eliminar el tinte permanente del cabello? Mira este remedio casero para extraer el color

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hay varias razones por las que es posible que desees deshacerte de tu color de cabello permanente. Pero este tipo de tintes son mucho más complejos de eliminar que la coloración semipermanente. Sin embargo, gracias a algunos consejos infalibles, es posible retirar la coloración del cabello rápidamente. Te contamos cómo proceder.

La coloración semipermanente no se oxida. Entonces, la buena noticia es que si no te gusta tu color, no te durará más de veinte champús (como máximo), dependiendo de la marca por la que hayas optado. A medida que te laves el cabello, el tinte se decolorará y los pigmentos irán desapareciendo gradualmente para dar paso a tu color natural de cabello .

Puedes hacer un exfoliante capilar mezclando productos decolorantes y oxidantes para eliminar la coloración permanente. Esta técnica, conocida como eliminación de color o borrado de color, consiste en utilizar un producto decapante para eliminar los pigmentos artificiales del tinte. También podemos añadir cuidados para proteger el cabello, porque no deja de ser una técnica bastante agresiva para el cabello.

¿Cómo deshacerse del color de cabello negro permanente?

Si has optado por la coloración negra y te arrepientes de tu elección, la única manera es acudir a un peluquero profesional. Para deshacerse del tinte, el peluquero realizará una exfoliación para eliminar los pigmentos oscuros, hasta obtener una base clara. De esta forma, los pigmentos se soltarán y permitirán que reaparezca el color natural que tenías antes de la coloración permanente.

¿Cómo quitar la coloración roja permanente?

Para eliminar la coloración roja permanente, se debe proceder como en la coloración negra. Por tanto, debes acudir a un profesional para que retire el tinte y borre los pigmentos. Pero existe otra técnica. Si quieres deshacerte del color rojo, puedes volver a colorear tu melena en un tono al menos dos tonos más oscuros que tu rojo con reflejos mate para neutralizar los pigmentos rojos.

¿Cómo deshacerse de la coloración permanente con vinagre?

Si tienes un presupuesto reducido y quieres eliminar tu coloración permanente rápidamente, utiliza el consejo de vinagre blanco para cabello teñido. De hecho, la acidez de este vinagre oxidará tu tinte y así borrará el color de tu cabello más rápidamente. Mezcla vinagre blanco con agua, en la misma cantidad. Aplica sobre el cabello seco y dejar actuar durante 20 minutos. Enjuaga con agua tibia con tu champú habitual.

Pero tenga cuidado, si sientes un ligero hormigueo, detente, enjuágate inmediatamente y consulta a tu médico. Además, después de aplicar vinagre blanco en tu cabello, recuerda hidratarlo y nutrirlo bien todos los días. Utiliza mascarillas nutritivas con regularidad después de tus champús. Considera también los aceites vegetales (como el aceite de coco ) para cuidar la mitad del cabello y las puntas.

