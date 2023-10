José Manuel Figueroa habla de su separación de Marie Claire y sus "actitudes violentas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes en su contra, el polémico cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa, recientemente decidió ponerles fin y aclarar todo en una entrevista con Venga la Alegría y otros medios de comunicación en su rueda de prensa, por lo que finalmente habló de su separación de la reconocida presentadora de TV, Marie Claire Harp, y sus presuntas actitudes violentas.

Como se sabe, hace un par de semanas que Alicia Machado denunció que el hermano de Julián Figueroa en un arranque de celos la había golpeado brutalmente, a lo que el cantante no dudo en tacharla de mentirosa y afirmar que solo mentía para generar contenido en su programa. Lastimosamente, aunque él se defendió, los rumores a su alrededor crecieron como la espuma y se dijo que hasta su prometida prefirió dejarlo.

Esto pues el pasado martes 26 de septiembre la revista TV Notas lanzó una entrevista en la que afirman que la presentadora y el cantante "ya no están juntos. La relación que prometían que sería un para siempre, llegó a su fin", declarando que sí fue a causa de lo que dijo Machado. La separación fue confirmada por la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, aunque declaró que todo se dio por cuestiones laborales y expresó maravillas de su ex.

José Manuel y Marie Claire. Internet

Ahora, después de tantos dimes y diretes, en el matutino de TV Azteca compartieron la entrevista que tuvieron con Figueroa, en el cual él aceptó una pausa, aclarando que: "Estamos bien, ella está trabajando muchísimo, y ahorita yo estoy enfocado en el disco, porque ya hace falta. Estamos en contacto, amor por supuesto hay, mucha comunicación, seguimos, y ahí vamos, ahí vamos, como en barquito, remando poco a poquito".

En cuanto a lo que se dice sobre su agresividad, el hijo de Joan Sebastian declaró que: "Yo creo que es parte de la semántica, semiótica, conocimiento e ignorancia también, y en muchas ocasiones lo he dicho, carácter por supuesto que tengo y yo creo que cualquier persona que no tenga carácter en esta carrera no existe", afirmando que es diferente tener un fuerte carácter a ser una persona violenta y eso lo han mezclado mucho.

Finalmente, decidió bromear un poco, dejando en claro que no se preocupa mucho lo que puedan decir de él los demás, afirmando que: "Pero que ande yo armado, nunca, guaruras, tampoco, y yo nunca he golpeado a ningún periodista, hasta ahorita eh", riéndose y dando por terminado sus declaraciones al respecto, dando a entender que podría regresar con la exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Fuente: Tribuna del Yaqui