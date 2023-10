Lety Calderón confiesa que no puede olvidar que Juan Collado la engañó con Yadhira Carrillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados de la década de los 2000's Lety Calderón vivió uno de los peores momentos de su vida debido a que descubrió que el padre de sus hijos, Juan Collado, la estaba engañando con una colega del espectáculo: La actriz Yadhira Carrillo. Aunque ya pasó más de una década desde que ocurrió el escándalo, la primera actriz de Televisa acaba de confesar que sigue sin superar la infidelidad a manos de este par, que ahora son esposos.

La mañana de este viernes 13 de octubre, Calderón apareció dando una entrevista en el programa matutino Venga la Alegría donde contó que ya se había reencontrado con la protagonista de novelas como Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer. La guapa rubia comentó que la reunión fue cuando sus hijos se reencontraron con Juan Collado en el hospital. Como se sabe, en diversas ocasiones se dijo que mantenían una mala relación y se evitaban cuando iban al mismo evento.

Sin embargo, todo indica que el paso del tiempo ha resultado benéfico para ambas artistas, pues Lety acaba de admitir que se lleva bien con la esposa de su expareja, aunque recalcó que todo lo hace por el bien de sus descendientes, Luciano y Carlo: "Mi relación con ella es de armonía y de respeto, por mis hijos dejo de sentir, ni bueno ni malo, y si está ella lo saluda, hemos estado juntos todos, y hay una gran armonía, y te repito, hay respeto, hay hasta risas, hay anécdotas, así debió haber sido siempre y espero que así siga siempre".

Durante largo tiempo se dijo que Carrillo fue la tercera en discordia y causó la ruptura del abogado con Calderón, incluso así lo confirmó la propia actriz rubia. Ahora la misma Lety ha salido a decir que no está esperando una disculpa de su colega de 50 años por meterse en su matrimonio: "Si hablamos va a salir la verdad, las cosas hay que dejarlas como están, no hay que mover absolutamente nada, no es necesario, por ese lado tendrán su historia".

Acto seguido, la villana de novelas como Amor Bravío y En nombre del amor mencionó que tanto Juan como Yadhira mienten al decir que no fueron amantes: "Una historia con todo respeto, pues no es la verdadera, pero yo ya no la voy a tocar, es como diría mi amiga Lupita D'Alessio, es como una leona dormida. La gente dice 'es que no ha olvidado', no, pues es que no voy a olvidar, no tengo Alzheimer", subrayó.

Finalmente, Calderón recalcó que lo único que busca con la cordial relación que mantiene con Carrillo es el bienestar y la felicidad de sus dos hijos: "Yo siempre voy a estar para ellos, y lo que a ellos les haga feliz yo siempre lo voy a apoyar, pese a lo que yo pueda sentir, o no sentir, yo ya lo dejé de sentir, pues que ahorita mis hijos tengan la posibilidad de tocarlo, es así como de ¡wow, qué emoción!, porque no lo habían vivido".

