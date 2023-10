"Por salud mental": Tania Rincón confiesa renunció a TV Azteca por problemas con Ejecutivos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida presentadora de TV, Tania Rincón, finalmente ha decidido sincerarse al 100 por ciento, y después de cuatro años en Televisa acaba de revelar los verdaderos motivos por los que renunció a TV Azteca, señalando que todo fue por "paz mental", pues estaba teniendo problemas con los nuevos Ejecutivos de la televisora y se sentía ya "enferma".

Rincón comenzó su carreta en la empresa San Ángel, sin embargo, su carrera despuntó y comenzó a ser mayormente reconocida cuando firmó con el Ajusco, en donde tuvo su mayor fama y se convirtió de las presentadoras favoritas del público mexicano durante su presencia en el matutino, Venga la Alegría, pero, después de una década, ella misma decidió presentar su renuncia y buscar nuevos proyectos, regresando una vez más a Televisa, integrándose al programa Hoy.

Aunque siempre ha dicho que todo se dio en los mejores términos, en su reciente entrevista con Sandra de la Vega en el canal de YouTube llamado La Capitana, Tania reveló finalmente toda la verdad, resaltando que todo comenzó: "Cuando regresé del Mundial de Rusia tomé la decisión de dejar Venga la Alegría… en ese entonces yo decía: 'Necesito un proyecto que me haga crecer… ya quiero hacer otra cosa'".

Pero, la expresentadora de Guerreros 2020 agregó que también fue porque no se sentí cómoda con la nueva administración, señalando que: "De pronto en la empresa se tomaron como muchas decisiones, entonces yo nada más veía pasar como proyectos y ya no se me tomaba tanto en cuenta y dije bueno: 'No es que me quiera salir tampoco de Venga la Alegría porque siempre puedes hacer una cosa y otra, tener otros proyectos', pero sí fue como más bien: 'Me voy de Azteca porque ya no me están dando proyectos'".

Ante este hecho, fue sincera al resalar que: "Cambió la administración y no fui santo de su devoción y yo tampoco como que encajaba con los estándares que ellos querían. A mí me empezó a generar como mucha confusión, mucha duda, mucha inseguridad de decir: '¿Soy buena conductora? ¿No soy buena conductora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy estancada? ¿Por qué ya no se me considera? Los focus groups (grupo de discusión) dicen una cosa y a mí me dicen otra'", así que eligió salirse.

La colega de Galilea Montijo, señaló que toda esa incertidumbre y ese despreció de los nuevos Ejecutivos "Ya me estaba enfermando, dije: 'Por salud mental me tengo que ir y me tengo que ir muy muy bien'", pero aún así quiso hacer todo legal y habló frente a frente con sus jefes: "Yo tenía un contrato vigente, entonces lo que pedí es que me dieran una carta de retiro anticipado para que yo pudiera salir a buscar chamba porque no quería hacer tampoco las cosas mal".

La reconocida presentadora señaló que vivió incertidumbre pues: "Me iba de Azteca pero tampoco tenía otro trabajo y todo el mundo me decía: '¿Cómo, ya tienes algo? Pero aquí tienes exclusividad'", pero que tuvo un poco de consuelo con las personas con las que habló, dado a que "Conmigo fueron muy bondadosos sí fue de 'Ok, si te quieres ir ahorita no pasa nada y el día de mañana que quieras regresar están las puertas abiertas'".

