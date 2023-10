Alejandra Guzmán lanza indirecta a Michelle Salas y confirma que no la invitó a su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días la dinastía Pinal ha mantenido a la prensa al pendiente de todos sus movimientos debido a que este sábado 14 de octubre contrajo matrimonio Michelle Salas, una de las reconocidas y más destacadas nietas de Silvia Pinal. Sin embargo, no toda la familia estuvo invitada al gran día de la modelo mexicana con Danilo Díaz y recientemente su tía Alejandra Guzmán ha reaccionado a esta situación.

Se había especulado mucho que la también influencer, quien estudió moda en Estados Unidos, no había contemplado a la rockera mexicana en su reducida lista de invitados no solo porque era un evento 'petite', sino porque no quería que su abuela, Sylvia Pasquel, estuviera incómoda. Y es que como se sabe, durante los últimos meses 'La Guzmán' y la primera actriz han estado enfrascadas en un duro pleito familiar y sus diferencias han salido a la luz pública.

Durante la noche del pasado viernes 13 de octubre, la también hija de Enrique Guzmán compartió una indirecta a la 'bride' y al resto de su familia que ya se encontraba en la Toscana italiana lista para el enlace. La intérprete de canciones como Llama por favor publicó una imagen en la que aparece solamente al lado de su madre, Silvia Pinal, y aparece haciendo una señal obcena ante las cámaras: "Caracoles", escribió junto a la imagen.

Para muchos de los internautas, este sería un claro mensaje de que Alejandra está molesta porque ni ella ni su madre estuvieron convocados al magno evento que se realizó en una lujosa finca ubicada en Arezzo, Italia, este sábado 14 de octubre. Cabe resaltar que tanto Michelle como sus familiares ya habían manifestado que la 'Diva de México' no podría asistir a la boda debido a que no podía viajar ya que son varias horas de vuelo.

Sumado a esta controversia, hace un par de horas 'La Guzmán' fue captada en el Aeropuerto de la CDMX y aquí habló sobre la boda de quien en un tiempo fue su sobrina favorita y consentida. Ante la pregunta de si no había sido convocada para la fiesta nupcias, la cantante respondió: "Pues estaría allá yo ¿no? no estaría trabajando, pero tengo trabajo mi amor", dijo la madre de Frida Sofía, quien siempre tuvo una rivalidad con Salas.

Pese a las diferencias, la rockera no dejó de expresar un amoroso mensaje a la ahora señora de Díaz: "Pues la amo a Michelle, que tenga el día más feliz de su vida, me da mucho gusto que esté feliz". Después los reporteros le mencionaron que Luis Miguel sí había acudido al evento y ella dijo: "Me encanta, qué padre, es su papá, hay que echar buena onda, es lo más maravilloso que te puede pasar, hay que brindar para que sean felices", comentó antes de abandonar la entrevista.

