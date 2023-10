Cinemex presenta los vasos exclusivos de la cinta del videojuego 'Five Nights at Freddy's'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los seguidores de Five Nights at Freddy's no solo están emocionados por la próxima película que traerá la franquicia al mundo del cine, sino también por los coleccionables que los cines tendrán a la venta. Hoy, se ha revelado un emocionante detalle secreto que hará que los vasos sean aún más especiales.

Cinemex, una de las cadenas de cine más importantes de México, recientemente confirmó que ofrecerá vasos coleccionables con diseños basados en la película de Five Nights at Freddy's. Estos vasos cuentan con ilustraciones de los animatrónicos Freddy, Chica, Foxy y Bonnie. Además, habrá un quinto vaso que presenta a todos los personajes juntos, como en la portada de la película.

Lo que hace que estos vasos sean aún más excepcionales es el hecho de que brillarán en la oscuridad. La revelación de este emocionante detalle proviene de una imagen compartida por el usuario de Facebook, Vasos De Cine y C., que muestra que el letrero de la película y los ojos de los animatrónicos brillarán en la oscuridad, lo que seguramente añadirá un toque espeluznante a estos coleccionables.

Crédito: Twitter

Aunque en este momento no se ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento de los vasos, se espera que estén disponibles en los cines pronto. Dada la popularidad de Five Nights at Freddy's, es probable que estos coleccionables se agoten rápidamente una vez que estén disponibles para su compra.

En cuanto al precio, aún no se ha revelado, pero se estima que cada vaso podría costar alrededor de 120 MXN. También es posible que se ofrezcan como parte de combos que incluyan otras opciones de snacks y bebidas. Además de los vasos, Cinemex planea ofrecer otros productos coleccionables relacionados con Five Nights at Freddy's. Aunque solo se han anunciado los cinco vasos hasta el momento, se especula que habrá otros artículos, como un llavero, que aún no han sido revelados oficialmente.

Crédito: Twitter

También está disponible una tarjeta Cinefan temática de Five Nights at Freddy's, que incluye varios beneficios para los compradores y presenta un diseño alusivo a la franquicia.

Si estás emocionado por la película de Five Nights at Freddy's, Cinemex ya ha iniciado la preventa de boletos para el estreno, por lo que puedes asegurar tu asiento para disfrutar de la película en su día de lanzamiento o en la fecha que prefieras. Simplemente visita el sitio web de Cinemex y selecciona tu cine y función deseada.

La película de Five Nights at Freddy's se estrenará el 27 de octubre de 2023, y los fanáticos pueden esperar una experiencia aterradora y emocionante en la gran pantalla. No pierdas la oportunidad de adquirir estos vasos coleccionables y otros productos relacionados con la película para conmemorar este emocionante lanzamiento. Si deseas obtener más noticias sobre Five Nights at Freddy's, asegúrate de visitar nuestra página dedicada a la serie.

Fuente: Tribuna