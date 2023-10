Cynthia Rodríguez presume cómo luce tras dar a luz a su hijo y así reacciona Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Cynthia Rodríguez volvió a apoderarse de la atención de la prensa y de todos sus admiradores en las redes sociales debido a que hace algunas horas compartió nuevas fotografías en donde muestra cómo luce a dos meses de haber dado a luz a León, quien nació fruto de su matrimonio con el cantante mexicano Carlos Rivera.

A lo largo de toda su carrera, que comenzó cuando participó en La Academia, la mujer originaria de Monclova, Coahuila siempre ha cuidado mucho su físico y su figura, por lo que siempre ha tenido uno de los cuerpos más envidiados en el espectáculo de México. Y es que a pesar de que este 2023 cumplió 39 años de edad, Rodríguez sigue figurando como una de las personalidades más guapas de todo la farándula.

Como se sabe, a inicios de este año la expresentadora del matutino Venga la Alegría, programa al que renunció en agosto del 2022, anunció que se encontraba embarazada por primera vez luego de haberse casado con Carlos. Se especuló mucho que la pareja de artistas tenían problemas para embarazarse, sin embargo, ella dijo que no era así. No obstante, declaró ante las cámaras de Ventaneando que su embarazo se realizó por método in vitro pues decidieron usar unos óvulos congelados que ella tenía.

Crédito: Instagram @cynoficial

Durante la tarde de ayer viernes 14 de octubre Cynthia volvió a usar sus redes sociales luego de haberse ausentado mucho tiempo y compartió que la razón de haberse alejado era porque su hijo le demandaba mucha atención: "Ya los extrañaba, paso a saludarlos, como sabrán, ando un poquito ocupada con un bebecito hermoso", expresó y aseguró que a partir de este momento trataría de estar más al pendiente de sus redes para compartir tips y mostrar sus looks.

Un poco más tarde la exconductora del Canal Azteca Uno compartió mediante su cuenta oficial de Instagram un par de imágenes en las que aparece posando de lo más espectacular mientras se encuentra posando en los jardines de su casa. La exacadémica se dejó ver luciendo su curvilínea figura con un conjunto en color azul claro con cuadros blancos que combinó con tenis, accesorios plata y el cabello suelto y peinado con ondas.

Como era de esperarse, la publicación de Cynthia Rodríguez se llenó con más de 104 mil Me Gusta de forma inmediata, además de que decenas de seguidores y colegas del medio, como Tania Rincón y Vanessa Claudio, no han dejado de elogiarla. Pero sin duda alguna la reacción que más causó furor fue la de su esposo Carlos Rivera, quien dejó un certero comentario: "Preciosa", escribió el originario de Huamantla, Tlaxcala.

Cynthia Rodríguez reapareció a dos meses de dar a luz

Fuente: Tribuna