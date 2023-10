Descubre cómo afectará el eclipse solar a tu suerte con los horóscopos chinos de hoy 14 de octubre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los horóscopos chinos son excelente alternativa para poder descifrar lo que ocurrirá en tu futuro a corto plazo. Si bien, no son parecidos a los signos zodiacales que Mhoni Vidente suele predecir, la realidad es que también resultan ser bastante acertados, sobretodo durante este sábado, 14 de octubre, que es cuando ocurrirá el eclipse solar en México, así que, no dejes de prestar atención a las siguiente líneas.

Este sábado te sentirás muy reflexivo con respecto a tus objetivos a largo plazo, pero tranquilo, la energía del eclipse te ayudará a tomar decisiones importantes en tu vida que podrían ser para bien.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

El día de hoy, el eclipse sacará a relucir tu lado más creativo y expresivo, lo que podría beneficiarte en el emprendimiento de un proyecto a largo plazo, así que, no tengas miedo y ve hacía adelante.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Este sábado es un excelente momento para salir del caparazón que te has metido desde hace varios meses; sal y conoce a gente nueva o queda de verte con algunos amigos. Recuerda que la clave de la depresión es el aislamiento.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

El eclipse vendrá a calmar todo aquello que estaba caótico en tu vida; notarás que te llega una excelente oportunidad para relajarte y desconectarte de todo lo que te ha estresado y hecho daño.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928 )

Cuando el mundo se oscurezca notarás que una nueva energía te invade, lo que te vendrá excelente en caso de que desees hacer ejercicio o comenzar con algún emprendimiento que habías estado dejando de lado.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Es un buen momento para tomar al toro por los cuernos y resolver algunos problemas que habías dejado pendiente en los últimos meses. El eclipse te ayudará a ver las cosas con más claridad y a ordenar todo para ti.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Estás en un excelente momento para viajar y aprender cosas nuevas. El eclipse te traerá nuevas perspectivas que te ayudarán a comprender que tu vida no ha terminado, sino que cada día tienes un nuevo comienzo.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

El eclipse te traerá una sensación de nostalgia y de tristeza, pero tranquilo, la mejor forma de enfrentar todo esto es visitar a tus amigos o seres queridos, ellos te ayudarán a notar que no todo tiempo pasado siempre fue mejor.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Este sábado, el eclipse sacará un lado de ti mucho más sensual, lo que te ayudará a estrechar los lazos con tu pareja. En caso de no tenerla, es posible que alguien de tu entorno te haya estado rondando sin que te dieras cuenta, plantéate si se trata de una de una opción para ti o no.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Últimamente te has cerrado y has evitado la ayuda de los demás, pero recuerda que solo no podrás avanzar muy lejos; siempre puedes pedir el apoyo de otros para poder crecer más en cualquier ámbito. El eclipse solar te ayudará a conectar mucho más con tu entorno.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es posible que en los últimos meses hayas estado descuidando tu salud, lo cual puede resultar bastante contraproducente, pero el eclipse te ayudará a encontrar ese equilibrio que andabas buscando.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

El eclipse solar de este sábado te ayudará a conectar más con tu lado espiritual. Es un buen momento para reflexionar sobre tu propósito en esta vida y para tomar decisiones importantes sobre tu futuro.

Fuentes: Tribuna