En entrevista, Jada Pinkett Smith aborda rumores de supuesta homosexualidad de Will Smith

Estados Unidos. - En una entrevista especial transmitida por NBC News con Hoda Kotb, la actriz Jada Pinkett Smith, conocida por su papel en Girls Trip, sorprendió al revelar que ella y su esposo, Will Smith, han estado separados durante los últimos siete años. La revelación se produce en medio de la promoción de su próximo libro de memorias titulado Worthy, que se lanzará el 17 de octubre.

En fragmentos de la entrevista compartidos antes de su lanzamiento, Pinkett Smith explicó que no han utilizado los términos "marido y mujer" durante un largo período. "No nos hemos llamado marido y mujer en mucho tiempo", dijo Pinkett Smith a Kotb. La pareja, que se casó en 1997 y comparte tres hijos, Jaden, Willow y Trey, a quien Will tuvo con su exesposa Sheree Zampinoha, enfrentado una serie de rumores y especulaciones sobre su relación.

A pesar de su separación, Jada Pinkett Smith afirmó que no tienen planes de divorciarse en el futuro cercano. Aclaró que su decisión de permanecer casados se debe al amor que se tienen mutuamente y por el bienestar de su familia.

La conversación con Hoda Kotb también abordó los rumores sobre la naturaleza de su relación, incluyendo especulaciones sobre un matrimonio abierto, intercambio de parejas o la sexualidad de uno de los cónyuges. Pinkett Smith desmintió categóricamente tales afirmaciones: "Yo diría que nada de eso es cierto. Definitivamente puedo entender por qué habría malentendidos, pero nada de eso es cierto".

La actriz explicó que su enfoque actual se centra en una "sanación profunda" y que la pareja no está buscando nuevas relaciones en este momento. Además, mencionó que ni ella ni Will Smith han hablado con el comediante Chris Rock después del incidente durante la transmisión de los Oscar 2022 en el que Smith abofeteó a Rock.

La entrevista también tocó temas más personales, como la relación de Pinkett Smith con el fallecido rapero Tupac Shakur, admitiendo que se besaron en una ocasión, aunque ambos se retiraron sorprendidos por la experiencia.

Al principio del especial, Pinkett Smith compartió un momento de vulnerabilidad al revelar que tuvo pensamientos suicidas y una profunda depresión en 2011 al cumplir 40 años. "Al principio quería llamar al libro Unloveable. Siento que ese es el viaje: todos estamos tratando de descubrir cómo sentirnos más amables", expresó Pinkett Smith.

La entrevista ha desatado una amplia discusión y debate en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre las relaciones, la intimidad y la salud mental, y ha arrojado luz sobre la vida personal de una de las parejas más destacadas de Hollywood.

