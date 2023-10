"Es un narcisista": Brenda Zambrano revela que concursante de 'La Isla' somete a Alexia Cruz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía cada vez se pone más interesante y la polémica entre los concursantes aumenta, siendo Brenda Zambrano una de las que más dio de qué hablar, así que a pesar de que se convirtió en la sexta eliminada de la temporada ha lanzado fuertes comentarios acerca de sus compañeros, a quienes considera débiles y algunos hasta hipócritas.

Fue en una reciente entrevista con Chiken Muñoz, donde la llamada 'Reina de los Realitys' dejó en claro que al principio tuvo duros encontronazos con Julieta Grajales, diferencias que pudo arreglar en cuanto las cambiaron a la escuadra de los Rebeldes, pero no fue el mismo caso de lo que vivió con Irving Peña, a quien de "narcisista" no lo baja y cree que tiene sometida a una de sus compañeras.

En la reciente emisión del podcast De lo que Uno se Entera, la tamaulipeca contó que ya conocía a Alexia Cruz, pero en cuanto las unieron comenzaron a platicar y compartir algunos temas privados, pero de inmediato se ganó los regaños de Irving, quien le pedía que no confiara en ella ni en nadie, cuando cree que únicamente la está manipulando a su conveniencia.

Primero me dijeron que me iban a dar la oportunidad de brillar y que no sé qué, pero yo les dije a mí no me digan qué hacer, porque a Alexia la tenían súper sometida, porque le decían cómo le estas contando a Brenda cosas de tu vida. Es un vato súper narcisista y manipulador", comentó

De igual forma, aseguró que la influencer no puede hacer nada sin el consentimiento de Julio Camejo e Irving ya que le gritan y cuestionan cada uno de sus actos: "A Alexia la tienen súper sometida. Alexia no puede hacer ningún movimiento sin que les diga a ellos", explicó y dijo que sus problemas con ellos fueron porque no se quiso dejar mover a su antojo.

Pero eso no es todo, pues Brenda Zambrano al igual que Carlos Trejo puso en tela de juicio la lesión que tiene Irving en el hombro y considera que le está robando el lugar a alguien ya que en su condición no puede participar en todas las pruebas: "Yo soy bien chismosa y cada vez que me iba a revisar con el doctor le preguntaba si era grave lo de Irving y él me dijo que sí, pero que no se quería ir".

Claro, como no se iba a quedar sentadito cobrando y gritando ordenes, que ch…gón ¿no?".

Ante las polémicas declaraciones de la famosa, algunos internautas le mostraron su apoyo ya que en los últimos juegos tanto Irving Peña como Julio Camejo se han comportado muy tiranos con el equipo, así que consideran que su actitud grosera no ha sido la mejor y que podría ser parte de lo que ha provocado que no salgan de su mala racha, pues contaminan la convivencia.

