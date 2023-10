Horóscopo de hoy 14 de octubre: Consulta las predicciones de Mhoni Vidente, según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida astróloga, Mhoni Vidente, una vez más predice lo que te depara el día de hoy, sábado 14 de octubre, pues a través de sus redes sociales ha lanzado sus predicciones del horóscopo, según cada signo del zodiaco, en el que revela si habrá amor, fortuna, paz o alguna estabilidad económica, social y mental, basada en las cartas del tarot y lo que dicen los astros.

Aries

Debes de cuidarte de los enemigos ocultos que son los que están más cerca de ti y no confiarte tanto de los que te rodean y podrás salir exitoso de cualquier conflicto que tengas en tu vida

Tauro

Es el tiempo de pedir que se te dará sin límites que tiene que ser más positivo en tu mentalidad y no estar saboteándote tu mismo en tu vida profesional

Géminis

Es el tiempo que la riqueza llega a tu vida sin límites que ya no trates de tu mismo estar pensando que no puedes lograrlo que debes de mentalizarte que es el tiempo de crecer tu patrimonio y buscar nuevas oportunidades de crecimiento laboral.

Cáncer

Cualquier trámite que tengas se podrá realizar con éxito que la buena suerte te sonríe y en este eclipse solar te viene una recompensa económica que te hará sentir de lo mejor, cuídate de las traiciones de amores del pasado trata de bloquear a esas personas.

Leo

Es el tiempo de empezar a tener una nueva relación amorosa y más compatible con tus ideas y metas que son tiempo de madurar y hacer un patrimonio para tu vida.

Virgo

Son tiempos de viajar y conocer otros lugares que debes de tener ya una mentalidad más elevada y no conformarte con lo que tiene en este momento que seas ambicioso y logres lo que tanto necesitas en tu vida.

Libra

Es el momento de ser grande en tu vida, viene una nueva oportunidad de crecimiento laboral que eso te va ayudar a crecer más en lo profesional, y que van ser unos días de festejarte y llenarte de buenas energías.

Escorpio

Este fin de semana será de grandes sorpresas en cuestión familiar y amoroso, del que no debes perder la oportunidad de ser feliz y estar en ese momento de crecimiento personal.

Sagitario

Es el tiempo de crecer en lo económico y que no pierdas el tiempo con personas que no son para ti es decir saber quién te va apoyar y quien no que la grandeza de tu signo va estar muy elevada por el eclipse solar.

Capricornio

Debes de entender que no estás solo en la vida que busques apoyo de tus seres queridos y veraz como todo se soluciona más rápido. Se te recomienda poner en orden tus sentimientos y saber con quién quedarte en cuestión de amor y retirar de tu vida esas personas tóxicas.

Acuario

Son tiempos de estar arriba y realizarte en todo lo que deseas en la vida, que el amor verdadero llegara para quedarse, si sales de viaje disfruta mucho y conoce más que son tiempo de conocer el mundo.

Piscis

Son momentos de brillar sin límites que en este eclipse solar la abundancia te llegara a manos llenas que lo veraz realizado en los próximos días pero eso si se te recomienda ponerse agua bendita en la frente y nuca y salirte a caminar este sábado en la mañana para esos rayos de sol iluminen tu vida y dejes atrás todo lo negativo.

Fuente: Tribuna del Yaqui