Madre de Eiza González rompe el silencio sobre el romance de su hija con Mario Casas

Ciudad de México. - El reciente romance entre Eiza González y el actor español Mario Casas ha sido objeto de atención mediática y especulación. Sin embargo, hasta ahora, la madre de Eiza, Glenda Reyna, había guardado silencio sobre la relación de su hija. Ayer 13 de octubre, a la salida de Televisa en San Ángel, Glenda Reyna se encontró con los medios de comunicación y ofreció sus primeras declaraciones sobre el aparente romance.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre la relación de Eiza con Mario, Reyna respondió inicialmente con sorpresa: "No sé de qué me estás hablando". Ante la insistencia de los reporteros, quienes mencionaron las imágenes que circularon de Eiza y Mario besándose, la madre de la actriz continuó con su postura de no confirmar nada.

"Ya sabes que yo no veo, no oigo, no existo, no nada... vengo con tres chiquillos que tengo que cuidar", expresó Glenda Reyna. Cuando se le preguntó su opinión sobre Mario Casas, quien es ampliamente conocido en España, la madre de Eiza declaró: "No puedo decir nada porque no lo veo, no lo conozco, no sé nada... cuéntenme qué saben".

Los reporteros señalaron que Mario Casas es considerado un galán en España, a lo que Glenda Reyna respondió: "Pues yo lo sé, pero a mí de verdad no me cuenta nada... Eiza es una niña feliz, no hoy, siempre, está feliz, está haciendo su vida, está logrando sus sueños, viaja, trabaja y es muy talentosa".

A pesar de los rumores y la atención mediática, Reyna resaltó que su principal deseo es la felicidad de su hija: "Qué les puedo yo decir, de verdad que todo lo que le hace feliz me hace feliz, pero no me comprometan. Yo doy vistos buenos en mi cabeza".

Eiza González y Mario Casas han sido objeto de atención desde que compartieron un viaje a Roma, Italia, y posteriormente visitaron Cantabria, donde el actor tiene una casa. Aunque Mario Casas negó públicamente una relación romántica con Eiza González durante una entrevista, no pudo evitar mostrar cierta emoción al hablar de la belleza de la actriz.

La relación entre ambos artistas continúa siendo motivo de interés y especulación en los medios y entre sus seguidores, mientras que la madre de Eiza González se mantiene cautelosa y reservada en sus comentarios públicos.

Fuente: Tribuna