Marlon Colmenarez habría tenido sus quereres con Alex Reyna 'La Señora de las Lomas'

Ciudad de México.- El nombre de Marlon Colmenarez ha dado mucho de qué hablar a partir de la participación de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, donde no paro de mencionarlo y aunque ella asegura que lo que tienen no es más que una buena amistad, para otros es claro que tienen un romance y en ese sentido Alex Reyna le envió una advertencia a la rubia.

Aunque en su momento se dijo que había una fuerte enemistad entre ellas, 'La Señora de las Lomas' dejó entrever que las diferencias que tuvieron en el pasado fueron a causa del venezolano, con quien al parecer tuvo sus quereres, pero prefirió no ahondar en grandes detalles de lo que vivió a lado del bailarín ya que asegura que más adelante todo saldrá a la luz.

Eso fue por el chacal. Ella no me cae mal y me cae súper bien, pero de repente hay historia con el chacal, con el innombrable (Marlon). A ella la quiero y la adoro. Es una chica muy lista. Quizá no se dé cuenta de muchas cosas, porque está en un tren que se lo merece. Sin embargo, en algunos años se dará cuenta de muchas cosas", contó.