Nicola Porcella pasa incomodo momento con la prensa y Wendy Guevara lo defiende

Ciudad de México.- Después de su exitoso paso por La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella se ha convertido en una de las figuras más asediadas por el público y en consecuencia por la prensa, así que lugar en el que se presenta lo abordan con un sinfín de cuestionamientos, pero esta vez un reportero rebasó la línea del respeto hacia su privacidad y Wendy Guevara tuvo que saltar en su defensa.

Fue en la presentación del reality de la chica de 'Las Perdidas', donde el peruano asistió para mostrarle su apoyo y de manera atenta atendió a todos los medios que se hicieron presentes en el evento, pero vaya que lo hicieron pasar un mal rato, pues justo cuando ya se encontraba sentado en su butaca, decidió tomar su teléfono móvil para enviar mensajes de texto sin imaginar que iba a ser acosado.

El famoso se dio cuenta que detrás de él se encontraba un reportero grabando sus conversaciones, lo cual evidentemente lo hizo explotar del coraje y quienes no se percataron de lo ocurrido lo llegaron a tildar de prepotente por la forma en la que actuó, así que Guevara decidió aclarar todo lo ocurrido para evitar malinterpretaciones que dejen en mal a su amigo, quien prefirió mantenerse al margen.

Wendy Guevara defiende a Nicola Porcella | Imagen especial

Fue en una transmisión en vivo, donde la influencer platicó molesta lo que hizo ese integrante de la prensa, a quien ella puso en su lugar, pues no pensaba permitir que se saliera con la suya al exhibir sus asuntos íntimos y le exigió que borrara el material, así que destacó que no se vale que tengan esas acciones cuando ellos siempre han sido respetuosos y accesibles.

Lo vi gritando: "No hagas eso, ¿por qué me grabas?", entonces me acerque para ver lo que paso y se quedó bloqueado, no supo reaccionar. Me estresé y le quite el teléfono al periodista, porque él fue el primero en faltar el respeto, entonces se lo arranqué de las manos y no me importa que después diga que soy grosera, porque el grosero fue él, entonces yo borre las grabaciones", contó Wendy.