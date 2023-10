"Pocos h…vos": Gala Montes arremete contra Carlos Tejo por su participación en 'La Isla'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía recibió a Gala Montes como refuerzo del equipo de los Rebeldes luego de que Natalia Valenzuela anunciará su embarazo, pero la competencia es tan demandante y las condiciones en las que viven son tan adversas que no soportó y decidió abandonar las grabaciones en la semana seis, con la intención de privilegiar su salud mental.

Sin embargo, la actriz quedó con un mal sabor de boca respecto a Carlos Trejo, así que en cuanto salió y pudo ver la forma en que se expresó de ella y que de inmadura no la bajó, no tuvo reparo para arremeter en su contra, pues considera que no cuenta con los méritos suficientes como para juzgar el trabajo de los demás ya que considera que siempre fue un bulto con el que tenían que cargar.

Fue en una entrevista con Chiken Muñoz para su podcast De lo que Uno se Entera, donde confesó que al principio se sentía mal por la forma en que lo trataban, pero después se dio cuenta que de alguna forma tenían razón: Veía que no lo integraban, que lo trataban mal, no lo contemplaban y eso me calaba, porque efectivamente a las personas de la tercera edad las tratan así, contó.

De igual forma, la joven famosa recordó que el autor de Cañitas pregonaba que su objetivo de estar en el reality era representar a los adultos mayores, pero Gala cree que falló con su pésimo rendimiento: "Su discurso era Las personas de la tercera edad también podemos hacer algo, aunque el señor no hizo nada porque si eres de la tercera edad no estas para 'La Isla' brother", aseveró.

Al cuestionarle si temió que fuera agarrarse a golpes con Julio Camejo, Gala Montes lo negó entre risas ya que lo considera como el más cobarde de la temporada, además de que se cuestiona cómo es que le gusta echar pleito ya que no cree en que tenga las habilidades suficientes como para defenderse: "Yo lo veo tan a la defensiva y digo, ¿cómo se peleó con Alfredo Adame?".

Si algo le molestó fue que se atreviera a hablar mal de ella: "Que pocos h…vos de este señor, porque es la realidad, que venga acá y diga cosas de una mujer de 23 años. O sea la verdad me parece algo muy retrograda muy arcaico, pero qué podemos esperar de un cazafantasmas", expresó la joven famosa y desmintió que hayan sido testigos de actividad paranormal en Turquía como lo ha asegurado, pues afirma que incluso se burlaban de él cuando presuntamente tenía sus visiones.

