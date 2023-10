¿Recibió dinero del narco? Galilea Montijo reacciona a supuesto nexo con Arturo Beltrán Leyva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Galilea Montijo sin duda alguna se ha convertido en una de las conductoras de Televisa más polémicas de todos los tiempos debido a que constantemente está metida en escándalos duros, como hasta una relación amorosa con un poderoso capo de la droga: Arturo Beltrán Leyva. Recientemente volvió a surgir este tema, pues la periodista Anabel Hernández expuso el supuesto nexo que tuvo la tapatía con el fallecido líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

La mencionada escritora dijo en su libro Las Señoras del Narco: Amar en el infierno que el llamado 'Barbas' dama una poderosa mensualidad de 200 mil dólares a la también actriz como 'paga' por su amorío, asimismo le habría dado algunos departamentos y demás lujos. Este sábado 14 de octubre, reporteros captaron a 'La Gali' en el Aeropuerto de la CDMX y le preguntaron sobre esta delicada situación y otros temas de su vida privada.

Cuando la presentadora estelar del programa Hoy escuchó las primeras preguntas sobre Beltrán Leyva, de inmediato manifestó que no pensaba tocar el tema: "Jajaja hay muchachos, ya no voy a platicar del tema, absolutamente nada, créanme que no tengo nada qué decir". La conductora de 50 años manifestó que dejará que el tiempo le dé la razón respecto a los chismes y lo que piensan las personas sobre ella.

Sin embargo, el reportero continuó preguntándole a la tapatía si era verdad que 'El Barbas' le dio unos departamentos que luego ella vendió y así respondió la famosa: "Ay mijo, a ver, si tienen tanto el acceso y las cosas son públicas ¿de qué me voy a preocupar". Luego le dijeron que le enviara un mensaje a la propia Anabel Hernández, quien fue la que sacó a la luz este potente escándalo que le ha costado varios proyectos.

Absolutamente nada, no la conozco, no sé, no puedo hablar de alguien que no conozco, no sé hasta dónde vamos a llegar".

Ante el peligro que se vive en México por diversos delitos, como el reciente robo a su amigo Miguel Bosé, la conductora manifestó que ella sí ha tomado "precauciones", pero no quiso aclarar si tiene seguridad privada. Finalmente, Montijo compartió si los escándalos han traído consecuencias a su vida: "Afecta en imagen, en el día a día... hay gente que lo cree, la gente que te conoce no necesita explicaciones, con el tiempo he aprendido, soy una mujer que vive en paz porque no le hago daño a nadie".

Por otro lado, 'La Gali' también fue cuestionada acerca de su actual romance con el modelo español, Isaac Moreno, a quien elogió y llamó "guapo muchacho": "Estoy tranquila muchachos, nunca me he escondido, me verán de aquí para allá, de allá para acá, todas mis relaciones han sido muy públicas", dijo al respecto.

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón