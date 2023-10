¿Regresó el anillo? Marie Claire Harp habla de su relación con José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa estrella de Televisa, Marie Claire Harp ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues después de que anunció con bombo y platillo su matrimonio con José Manuel Figueroa, ahora todo parece indicar que cancelaron los planes debido a una nueva pausa en su relación, misma en la que se desconoce si habrá cabida para una reconciliación o no.

Aunque ya había sospechas, fue a partir de que la revista TV Notas publicó una entrevista a una fuente cercana a la pareja, la cual afirmó que están separados presuntamente porque ella estaría cansada de algunos conflictos que vienen arrastrando, así como de sus celos y destacó que difícilmente podrían retomar su romance.

Por su parte la venezolana ha tratado de esquivar los cuestionamientos, pues se ha limitado a decir que por ahora no es un tema del que le gustaría hablar, lo cual ha encendido aún más las especulaciones e insiste que aunque suele ser abierta con su vida privada, por ahora no le parece que no existe algo relevante que decir y prefiere guardárselo.

No obstante, asegura que mantiene contacto con el cantante y que a pesar de todo lo que se ha dicho ella no tiene más que cosas positivas que hablar de él: "Adoro a José Manuel, lo amo y siempre lo voy a amar, es una extraordinaria persona", aseguró ante las cámaras de Berenice Ortiz y otros medios a los que negó rotundamente que hubiera un tercero en discordia.

Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa separados | Imagen especial

Al cuestionarle si es que las declaraciones de Alicia Machado repercutieron para que decidiera distanciarse, la exintegrante de La Casa de los Famosos México lo negó rotundamente ya que asegura que su historia ha sido completamente diferente: "Desde que yo comencé a salir con José Manuel siempre han existido rumores a su alrededor como que es una persona muy celosa, pero la verdad es que conmigo no y me ha sorprendido que es de las parejas menos celosas que he tenido, entonces no puedo hablar de las experiencias de los demás".

De igual forma, reiteró que si alguien fue violentada por él debería tomar acciones legales ya que no le parece justo acusar sin mostrar pruebas: "Si hay un problema de violencia vayan y denuncien, no hablen solo para perjudicar", aseguró luego de que la ex Miss Universo asegurara que el cantante la golpeó mientras fueron pareja.

Respecto al anillo de compromiso, Marie Claire Harp aseguró que lo tiene guardadito y dio a entender que todavía tienen la esperanza de volver, pues así se justificó: "El anillo de compromiso es sinónimo de compromiso y si ese compromiso no existe hay que devolverlo", dijo demostrando de algún modo que todavía no hay nada dicho en su relación.

