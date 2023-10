¿Se enojó? Así reaccionó Belinda a mención de Bad Bunny en dos canciones de su nuevo álbum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso puertorriqueño Bad Bunny recientemente estrenó su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, donde nombró a Belinda durante dos de sus canciones. Tras volverse viral esta situación, la propia estrella pop compartió cuál fue su reacción al aparecer en dos temas del 'Conejo Malo', quien es considerado uno de los artistas más reconocidos y aclamados del momento.

A través de sus historias de Instagram, la cantante y actriz de origen español compartió el video que hace referencia al momento que inspiró al reguetonero para incluirla como referencia en el sencillo VOU 787. El icónico instante de Beli pertenece a la entrevista en la que habla acerca de Daniela Luján, actriz que la reemplazó en la telenovela Cómplices al rescate, en donde interpretaba a las gemelas Mariana y Silvana: "Yo no la veo como competencia. Es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda... es actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda".

Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir", dijo la guapísima rubia hace décadas.

La entrevista viral fue retomada por Bad Bunny, quien en una de sus canciones menciona: "Implantando moda; Mariana y Silvana". Ante este guiño del reggaetonero, la intérprete de Egoísta compartió en su cuenta de Instagram, el fragmento de VOU 787 seguido del video de la famosa entrevista y el texto: "Esta entrevista me perseguirá por el resto de mis días!". Asimismo, Bad Bunny también nombre a la mexicana-española en la canción Perro Negro, sin embargo, ella no ha reaccionado a este momento.

Quiero que salga' de mi mente y te meta' en mi cama, porque, je Tú tiene' cara que tiene' la p... linda, que los dejas loco, enchulao' como Belinda".

Además de mostrar su reacción al álbum del también actor, recientemente Belinda también habló de Shakira y se declaró a favor de que las mujeres se sigan empoderando en la industria: "Me encanta Shakira, amo las mujeres, a todas las mujeres de la industria, las apoyo incondicionalmente, me encanta que la mujer haya llegado hasta donde está el día de hoy y eso me hace sentir tan orgullosa que por fin se nos está dando un poquito el lugar que nos merecemos y muchas gracias por el apoyo siempre", expresó la cantante en entrevista para el programa Ventaneando.

Asimismo, la mexicana-española comentó que está muy enfocada en su proyecto musical luego de que hace unos meses firmara con Warner Music: "Estoy feliz porque ya estoy en el estudio, estoy empezando a componer otra vez, ya llevo tres, cuatro canciones increíbles y muy pronto voy a sacar mi primer sencillo, se van a sorprender con la música porque es muy yo, sin perder mi esencia, pero también no se lo esperan para nada".

Fuente: Tribuna