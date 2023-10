Tras salir de TV Azteca, Michelle Rubalcava revela que integrante de 'VLA' le hizo el feo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Michelle Rubalcava abandonó hace unos días TV Azteca en medio de especulaciones acerca de los motivos por los que su participación en Venga la Alegría duro escasas semanas, pues muchos creyeron que le habrían dado las gracias por hablar de Pati Chapoy en su canal de YouTube, pero el conductor de 38 años asegura que quedó en buenos términos con la empresa.

No obstante, hace unas horas dejó en shock a sus miles de seguidores al revelar que dentro del matutino uno de los integrantes nunca lo aceptó y le habría hecho el 'fuchi' el más de una ocasión, pero de manera sorpresiva no es ninguno de los de la famosa 'Zona de Espectáculos', pero asegura que a pesar de todo tiene una buena relación con todos los colaboradores: "Yo no voy hablar mal de ellos porque se portaron muy bien. La gente está diciendo mil cosas".

Mich comentó que en cuanto le ofrecieron unirse a los del Ajusco, únicamente puso una condición que era que le permitieran continuar con su contenido en YouTube, donde hablaría de todo, incluyendo de ellos: "Una de las cosas que yo pedí es que yo pudiera seguir teniendo la libertad de hablar de lo que quisiera y eso incluye a los personajes de esa televisora, porque son personas que salen en la tele".

El famoso periodista asegura que todo fue bueno, pues logró tener una linda relación con Flor Rubio y Ricardo Cazares, pero con quien ni siquiera cruzó palabra fue con Sergio Sepúlveda, pues ni siquiera el saludo le respondía, así que su experiencia con él no fue la mejor y fiel a su estilo no dudó en exponerlo.

Michelle Rubalcava deja 'VLA' | Instagram @michrubalcava

Fue tan grato trabajar con ellos, en verdad no fue la vibra pesada. El único con el que nunca crucé palabra porque ni el saludo me contestaba era Sergio Sepúlveda, eso lo tengo que decir".

Michelle Rubalcava desconoce los motivos por los que Sergio se comportó así con él, pero después de varios desplantes optó por también ignorarlo: "¿Cómo está señor? buenos días’ nunca me contestó. Cuando pasó una semana de que lo saludaba y nunca me contestaba, dije, bueno no me quiere saludar, también respeto. Fue el único con el que nunca me llevé".

Finalmente, el comunicador explicó que a los altos mandos de TV Azteca no les gustó que hablará de la demanda que les interpuso Gloria Trevi, por lo que incluso le habrían prohibido la entrada al foro de Venga la Alegría, así que como le intentaron dar línea de lo que podía y no hablar optó por darles las gracias, pero asegura que no les guarda rencor y agradece el espacio que le dieron.

