VIDEO: Natanel Cano revela la exorbitante cantidad que gasta en una noche de antro

Ciudad de México.- Natanael Cano se ha consagrado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano, considerado el pionero de los corridos tumbados, lo cual lo ha llevado a alcanzar el éxito internacional razón por la que no es extraño verlo disfrutar de aquello que ha cosechado, a través de grandes lujos y excentricidades como sus costosas prendas, joyas y hasta sus noches de antro.

Fue en una plática que tuvo para el canal de YouTube, Soy Grupero, Nata fue cuestionado acerca del mensaje que le envió a él y todos los jóvenes talentos Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, quien ha dado a conocer en varios momentos que la fiesta repercutió mucho en su salud y en su disciplina como estrella musical, aunque el sonorense considera que también es válido disfrutar y darse gustos con su dinero.

El intérprete de Cuerno Azulado ha sido captado en más de una ocasión disfrutando de la vida nocturna, así que reconoce que cuando llega a enfiestarse lo hace bien y no escatima en gastos para disfrutar junto a sus amigos o incluso con personas desconocidas, pues gracias a su trabajo no tiene problema en cubrir cuentas de 100 mil o 200 mil pesos por una noche, aunque cree que ahora es más consciente y no despilfarra como antes.

Esa es mi pelea también con los papás, los papás también te ven gastar dinero, de antro todos los días que vas te metes 'pupupupu' se asustan también, en su vida vieron 100 mil pesos, 200 mil pesos y que tú te los gastes en un antro, con gente que ni al caso, está difícil, pero no es todos los días, pero si es válido hacerlo porque uno lo disfruta y está dentro de las capacidades todavía", platicó el famoso.

Algo que ha generado mucha curiosidad es las ganancias que obtiene por sus presentaciones, así que se ha destapado que Natanael Cano cobra alrededor de un millón 200 mil pesos por hora y media de concierto, mientras que por actuación ahora que ya incursionó en ese rubro pediría 350 mil dólares, algo como 6 millones de pesos mexicanos, razón por la que no le duele gastar esas cantidades en el antro.

Natanael Cano graba cover de Marco Antonio Solís

Natanael Cano no deja de sorprender a su público con su versatilidad y entre sus últimos proyectos musicales se encuentra el cover O me voy o te vas, el cual es un clásico del grupo Los Bukis y se encuentra disponible en su cuenta oficial de YouTube, donde ya comenzó a sumar reproducciones y comentarios en su mayoría positivos.

Fuente: Tribuna