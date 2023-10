Alma Cero desconoce a Edwin Luna y lanza fuerte mensaje: "No necesito ningún valagardo"

Ciudad de México.- Sin duda, una de las relaciones más mediáticas fue la que sostuvo Alma Cero con Edwin Luna y después de su escandalosa separación que tuvo lugar hace más de seis años, la actriz no puede quitarse de encima lo que vivió a lado del líder de La Trakalosa de Monterrey, pues en todas las entrevistas se lo recuerdan, pero esta vez aprovechó las cámaras para enviar un fuerte mensaje que algunos creen fue dedicado a él.

Fue durante la promoción de la nueva gira del musical Lagunilla Mi Barrio, donde la actriz de 48 años habló de su crecimiento artístico, así como de temas más personales y fue ahí donde los reporteros aprovecharon para abordarla acerca de su pasado con el intérprete de Borracho de Amor, con quien ha protagonizado un sinfín de polémicas aun estando separados.

Muy bien, mi vida básicamente muy bien, a Alma Cero le ha ido muy bien, está muy contenta, su hijo ya está como ensamblador en School of Rock, está como que teniendo un trabajo que él ama hacer, como más establecida, como mujer empoderada que no necesita de ningún valagardo", comentó entre risas y fue ese comentario el que para algunos fue una indirecta para su ex.