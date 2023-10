Así recordará Maribel Guardia a su hijo Julián Figueroa en 'Día de Muertos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maribel Guardia sigue intentando sobrellevar la muerte de su hijo Julián Figueroa, quien partió de manera repentina el pasado 9 de abril a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, por lo que este mes de noviembre estará lleno de nostalgia para la actriz que pasará su primer 'Día de Muertos' sin su compañía y busca hacer algo en su honor.

Fue en una reciente entrevista captada por Berenice Ortiz, donde la costarricense contó que esta festividad era muy importante para su hijo, quien recordaba a Joan Sebastian con un altar que el mismo creaba con objetos simbólicos y platillos que le gustaban a su padre: "Para Julián era muy importante, para mí es algo que yo adquirí cuando llegue a México, porque no entendía esta tradición y cultura tan maravillosa. Él le hacía siempre un altar especia a su papá y hacia una cosa preciosa que no me dejaba subir a las redes, porque era muy de él".

En este sentido, ahora Maribel Guardia quiere hacer lo mismo y honrar su memoria de una manera muy especial, por lo que adelanta que pondrá en su ofrenda algunos de los platillos que más disfrutaba su hijo, aunque reconoce que será difícil elegir ya que era un amante de la comida, así que seguramente compartirá con sus seguidores el resultado final de su altar.

Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Imagen especial

Aunque la famosa ha tratado de mantenerse fuerte, confiesa que no siempre es así ya que hay ratos en los que la depresión se hace presente y tiene que recordar que lo que más le hubiera gustado a Julián es verla bien: "Trato de seguir adelante, no es fácil. A veces me pongo a llorar en el camerino, en casa y todos lados, pero me levanto, porque tengo que continuar y tengo que hacer honor a la vida que Dios me regalo", aseguró.

Sin duda, ahora es su nieto el motor de su vida y por ello se ha dedicado a darle su amor, así como a disfrutarlo el mayor tiempo posible, pues ve en él un pedacito de su hijo: "La vida continúa, que maravilla ver a través de los ojos de este niño a mi Julián y realizar los sueños de él, porque el amor de su vida era su hijo y el tiempo que Dios me dé vida voy a tratar de acompañarlo, amarlo y dirigirlo si Imelda me lo permite".

En cuanto al disco que grabó Julián Figueroa junto a Diego Verdaguer, Maribel adelantó que el material saldrá a la luz próximamente y que con la ayuda de la tecnología podría grabar un dueto junto a su hijo, pues quiere cumplir algunos de los sueños que él tenía y que quedaron en el tintero, así que su nombre seguirá presente en la industria.

Fuente:Tribuna