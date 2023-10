Bellakath quiere que Horacio Palencia le escriba una canción, ¿aceptará?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Bellakath la está rompiendo con su música, pues a pesar de que pocos le auguraban futuro en la industria se ha dedicado a ejecutar pegajosas composiciones que ponen a bailar a más de uno, así que después del éxito que tuvo con Gatita, ahora ha logrado que volteen a ver su trabajo con su nuevo álbum Kittyponeo, pero al parecer ahora busca más versatilidad en sus letras.

Después del escándalo que está causando Katerinne Huerta con el tema Reggaetón Champagne, el cual ha dividido opiniones por el explícito poema al que hace alusión la letra, ahora la famosa busca que Horacio Palencia le escriba una canción y al parecer esto podría darse ya que el afamado compositor se mostró encantado con su tono de voz, ¿habrá colaboración?

Para mí es bien importante que los artistas encuentren la conexión con el público, cuando encuentran la conexión es porque algo están haciendo bien y la verdad Bellakath, me gusta su timbre de voz", contó Palencia a De Primera Mano.

Cabe mencionar que Horacio ha tenido un gran éxito con sus composiciones y artistas de la talla de Belinda, Banda MS con Mi razón de ser o Grupo Firme con Ya supérame han destacado, así que la intérprete urbana quiere hacer lo propio pero se desconoce si desea algo adaptado al género urbano o si pretende fusionar el reggaetón con algún otro género.

A pesar de las fuertes críticas que ha recibido la joven cantante, al compositor eso no le importa y destaca el trabajo que ha hecho desde que se aventuró a entrar a la música: "Me gusta su onda. De hecho hace poquito me escribió para decirme que quisiera que le hiciera una canción, entonces la verdad no hemos tenido la oportunidad de vernos o de juntarnos", confesó.

No obstante, hasta ahora Horacio Palencia no ha confirmado si es un hecho que piensa trabajar de la mano de Bellkath, pero tampoco desecho su propuesta, por lo que no será extraño que más adelante sorprendan con alguna propuesta interesante, dado que a los dos les ha ido bien con su trabajo y sin duda sería una colaboración explosiva.

Horacio Palencia nominado a Latin Grammy

El esfuerzo de Horacio Palencia comienza a rendir frutos, razón por la que el sinaloense fue nominado a los Latin Grammy en la categoría de 'Mejor Compositor del Año', por lo que se encuentra muy emocionado, pero no confiado ya que sabe que la competencia está ruda, pero el simple hecho de haber sido nombrado ya le representa un gran logro en su trayectoria.

