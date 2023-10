¿De boda a luto en la dinastía? Silvia Pinal se vuelve tendencia en X y fans temen lo peor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer, sábado 14 de octubre, se habría celebrado la boda del año en la industria de la farándula mexicana, puesto la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel: Michelle Salas contrajo nupcias en Toscana, Italia con el empresario, Danilo Díaz Granados y aunque todo el mundo se encontraba expectante con respecto a si el 'Sol' haría su tan esperada aparición, la realidad es que en X (red social anteriormente conocida como Twitter) se estaba viviendo un drama a parte.

Como muchos sabrán, Silvia Pinal, es la bisabuela de Michelle Salas y aunque se trata de la matriarca de la dinastía Pinal, la querida conductora de Mujer, Casos de la Vida Real no pudo estar presente en la boda de su descendiente, esto por motivos de su avanzada edad y su salud, pese a ello, los usuarios de la aplicación de Elon Musk no se pudieron olvidar de la protagonista de María Isabel y la convirtieron en tendencia en la mencionada red social.

Tal fue el furor por la musa de Luis Buñel que rápidamente logró superar el nombre de Michelle Salas en tendencias, pero esto no fue todo. Dado a que miles de personas estaban hablando de Silvia Pinal, no faltó el despistado que temiera lo peor y creyera que la primera actriz ya había pasado a mejor vida; incluso hubo quienes recordaron la ocasión en la que Adela Micha llegó a asegurar que la histrionista estaba a punto de morir, hecho que fue considerado por muchos como un acto poco sensible.

Por otro lado, hubo quienes no pudieron evitar comparar a Michelle Salas con Silvia Pinal (cuando era joven) y es que, parece que a muy pocas personas les agradó cómo lucía la hija del cantante de Cuando calienta el sol con su vestido de novia. Las razones de esto podían variar, ya que hubo quienes consideraron que la modelo no lucía feliz, mientras que otros indicaron que no heredó la belleza de su bisabuela.

Otro de los motivos por el que Silvia Pinal se convirtió en tema de conversación en redes sociales es porque durante la jornada del pasado sábado, 14 de octubre, Alejandra Guzmán se tomó una fotografía con la actriz de El Inocente, lo que fue tomado por muchas personas como una especie de indirecta a la nieta de Sylvia Pasquel, porque no invitó a su boda a la cantante, pese a que ésta es su madrina de bautizo.

Sea como sea el caso, Michelle Salas disfrutó de una de las bodas más acaudaladas del año e incluso brindó la exclusiva del evento a la revista Vogue, quienes le organizaron una sesión fotográfica con su vestido, el cual lució con una larga cola con flores bordadas, siendo que este fue el principal atributo del magnífico vestido de la hija de Luis Miguel, mismo que fue comparado con otros vestidos históricos como es el caso del de Lady Dí.

