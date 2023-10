La viuda de Lefty SM recuerda el día de su trágica muerte: "Tenía el alma en añicos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado seis meses de la fatídica muerte de Lefty SM, quien fue acribillado en su domicilio, ubicado en la zona residencial 'La Cima' en Guadalajara Jalisco, donde hombres armados lo interceptaron con la intención de llevárselo a la fuerza pero al poner resistencia lo calmaron con varios tiros que le provocaron graves lesiones que su cuerpo no pudo resistir.

A pesar de que lo trasladaron a un hospital cercano no hubo nada más qué hacer por él, pues ya no contaba con signos vitales y quien testiguo todo ese atroz acto fue su mujer María Isabel, quien es mejor conocida por los fans como 'Eza Mary', la cual todavía no logra asimilar el porqué de ese ataque directo ya que asegura el rapero no tenía problemas con nadie ni tampoco había recibido amenazas.

El tiempo ha pasado pero no el dolor de la mujer del cantante, quien constantemente comparte en redes sociales su dolor y lo mucho que extraña al padre de sus hijas, así que hace unas horas conmovió a sus más de 400 mil seguidores con un desgarrador mensaje en el que recordó el cumulo de emociones que vivió el día de su asesinato.

Lefty SM y su viuda María Isabel | Instagram @ezamary_

Recuerdo bien esa noche. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el cansancio me venció y caí en un sueño con los ojos hinchados y el alma hecha añicos", escribió la viuda de Lefty.

De igual forma, aprovechó para expresar la falta que le ha hecho todo este tiempo que para ella ha sido como vivir en medio de una pesadilla: "Te extraño mucho mi amor, te necesito, cómo quisiera que me abrazaras y me llenaras de besos como siempre lo hacías", finalizó María y de inmediato recibió mensajes solidarios y muestras de cariño en este momento difícil que atraviesa con su familia.

'Eza Mary' recuerda a Lefty SM | Instagram @ezamary_

¿Qué ha pasado con el caso de Lefty SM?

A pesar de que la Fiscalía General de Jalisco de inmediato anunció que abrieron una carpeta de investigación para despejar los hechos y dar con los responsables de la muerte del intérprete de Por Mi México, a medio año de los hechos tan solo han informado que catearon un domicilio aledaño en el que presuntamente tuvieron importantes hallazgos, pero hasta ahora no han ahondado en detalles ni brindado actualizaciones.

En este sentido, la familia de Juan Carlos Sauceda, nombre real del rapero, decidió convocar a marchas para exigir justicia a las autoridades, pero después de hacer un movimiento en San Luis Río Colorado y en Guadalajara, la realidad es que no les han dado respuesta y han mostrado su desesperación por encontrar justicia.

Fuente: Tribuna