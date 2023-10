Netflix prepara miniserie de John F. Kennedy como una versión estadounidense de 'The Crown'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Con su aclamado docudrama histórico The Crown llegando a su conclusión, Netflix está embarcándose en una nueva miniserie basada en la vida del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. La noticia se ha dado a conocer recientemente, y se espera que esta producción sea un hito en la plataforma de streaming.

El conocido guionista Eric Roth, responsable de éxitos como Forrest Gump, Dune y Killers of the Flower Moon, será el productor de esta nueva miniserie. Además de producir, Roth también estará a cargo de la escritura de la serie. Para crear esta ambiciosa producción, se basarán en el libro JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956, escrito por Fredrik Logevall y publicado en 2020. Además, se prevé la publicación de un segundo volumen del libro.

La miniserie ofrecerá una visión completa de la vida del presidente Kennedy, desde su infancia en Massachusetts hasta su servicio en la Marina de los Estados Unidos y su ascenso al poder político. Fuentes cercanas a Netflix han sugerido que esta serie será la respuesta estadounidense a su aclamada producción The Crown, la cual narra la vida de la Reina Isabel II en una extensa serie.

La producción también cuenta con Peter Chernin, conocido por su trabajo en películas como Ford v Ferrari, y Jenno Topping, reconocida por P-Valley, como productores ejecutivos. Aún se encuentra en búsqueda de un showrunner para llevar adelante el proyecto.

La elección de John F. Kennedy como personaje central en esta serie no es casual. JFK es considerado uno de los presidentes más cinematográficos de Estados Unidos debido a su apariencia de estrella de cine, su carisma juvenil y su familia joven y fotogénica.

Estas características lo convirtieron en un presidente muy atractivo en los albores de la era de la televisión. Además de su atractivo personal, su poderosa e influyente familia y su heroico servicio en la Segunda Guerra Mundial hicieron que la historia de Kennedy fuera dramática incluso antes de su trágico asesinato en 1963 en Dallas, Texas. Este evento sigue siendo un tema que captura la imaginación colectiva estadounidense.

La historia de JFK ha sido representada en diversas películas a lo largo de los años. Incluso antes de su fallecimiento, se realizó una película en 1963 llamada PT-109, que dramatizaba su servicio en la guerra y en la que fue interpretado por Cliff Robertson.

Las representaciones posteriores han variado desde lo dramático, como el papel de Bruce Greenwood en Trece días, hasta lo cómico, como en Clone High, donde Christopher Miller presta su voz a un clon caricaturesco de JFK. Además, películas completas han sido dedicadas a desentrañar los misterios que rodean su asesinato, siendo la más famosa JFK de Oliver Stone.

La familia Kennedy en su conjunto ha sido el foco de varias miniseries a lo largo de los años. En 1983, Martin Sheen protagonizó Kennedy, mientras que Steven Weber interpretó al presidente en The Kennedys of Massachusetts de 1990. En 1993, Patrick Dempsey se metió en la piel de un joven JFK en JFK: Reckless Youth.

La miniserie de John F. Kennedy para Netflix promete ser un emocionante proyecto que seguramente cautivará a los espectadores. Aunque aún se encuentra en desarrollo, será interesante ver cómo se llevará a cabo y quién será el actor elegido para dar vida al carismático presidente. Estaremos atentos a las futuras actualizaciones sobre esta emocionante producción que explorará la vida y el legado de JFK en detalle.

