No ocultan su amor: Taylor Swift y Travis Kelce confirman relación en NY en romántica cita

Nueva York, Estados Unidos.- La famosa y muy querida cantante de country, Taylor Swift, y el reconocido jugador de futbol americano, Travis Kelce, están listos para mostrarle al mundo que están juntos, pues ya no ocultan su amor ante nadie, debido a que acaban de confirmar su relación sentimental en una romántica cita en uno de los restaurantes de la ciudad de Nueva York.

Hace un mes que el nombre de Travis y Taylor abarca titulares, pues cuando la intérprete de Lover fue captada por primera vez en uno de los juegos de los Chiefs rumbo al gran Super Bowl del 2024 junto a su madre y amigos del jugador, los rumores de que podría haber un romance subieron como la espuma, especialmente cuando fueron captados saliendo juntos y ella regresó cada domingo a verlo en sus partidos siguientes.

Pero como suele hacerlo, la cantante se mantuvo en completo silencio y no dio declaración alguna sobre este tema, pero ahora, la mañana de este domingo 15 de octubre, la pareja se volvió tendencia en la red social X, donde han circulado una serie de imágenes en las que el deportista y la cantante ya no ocultan su relación y pasean de la mano por las calles de Nueva York, entrando al restaurante Nobu, donde cenaron tras su aparición sorpresa en el programa Saturday Night Live.

Pero el sostenerse de la mano no fue lo único que hicieron, pues una fuente que supuestamente estuvo presente en la fiesta que presentó el programa de comedia, conducido por Pete Davidson, por su temporada 49, afirmó que vio a Kelce y Swift besándose, señalando que: "Travis y Taylor parecían realmente disfrutar de la noche, y el uno del otro, incluso besándose durante toda la noche".

De igual forma, declaró que el ala derecha en el equipo dirigido por el quarterback Patrick Mahomes, afirmó que en todo momento estuvieron abrazados y luciendo felices, declarando que alrededor de las 04:00 horas todos "estaban de muy buen humor y se lo pasaron genial. Taylor fue vista charlando con el invitado musical de la noche, Ice Spice, y sus amigos, destacando que todo se dio dela mejor manera.

Cabe mencionar que la fuente quiso resaltar que la creadora de temas como You Belong To Me, está encantada con el jugador y viceversa, pero que no se presionan mutuamente, sino que se apoyan en sus respectivas carreras y tratan de darse su tiempo para pasarla juntos, pero siempre sin interferir, entendiendo que no siempre se podrá estar en los juegos o los conciertos del otro.

Fuente: Tribuna del Yaqui