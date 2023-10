No uses medias debajo de tus jeans durante el invierno; te explicamos por qué es mala idea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Usar muchas capas de ropa, esa es tu pasión para el invierno. Una camiseta, una playera y un suéter para la parte superior. Medias, pantalones y un par de calcetines para la parte inferior. Para hacer frente al frío del invierno, juntar la ropa es el mejor consejo de moda. Aún así, es una muy mala idea y he aquí por qué.

¿Deberías usar medias debajo de los pantalones?

Mucha gente todavía tiene la costumbre de juntar varias capa de ropa durante las vacaciones de esquí. Cuando la temperatura baja bruscamente y ni siquiera la chamarra más caliente es suficiente para evitar que te castañeteen los dientes. Es por ello que algunas mujeres optaron usar las medias bajo sus pantalones de mezclilla para atenuar el frío.

De modo que las medias normalmente reservadas para usar faldas y vestidos de invierno ahora se pueden encontrar debajo de los jeans. Tendemos a pensar que multiplicar las capas es la mejor manera de mantener el calor, pero ¿esto realmente sirve? Lamentamos decepcionarte, pero esta técnica no es efectiva, sino todo lo contrario. Ponerse medias debajo de los pantalones para mantenerte abrigada incluso tendría el efecto contrario. Poner medias debajo de los jeans puede hacer que sientas aún más frío. ¿Estás confundida y no estás entendiendo? No te preocupes, aquí te explicamos.

Las medias finas que tanto nos gusta llevar para resaltar las piernas están hechas de elastano. Este material tiende a mantener las piernas calientes, pero al usarlas con los pantalones, esto no ocurre. ¿Por qué? El aire frío que se cuela, se estanca entre las medias y los jeans, por lo que se mantendrá a temperatura exterior y hará que tus pies y piernas se sientan fríos.

En resumen, usar medias evitaría que nuestras extremidades entren en contacto con el frío de la mezclilla, pero evitaría que se cree calor en el cuerpo. De acuerdo con la página Glamour.es, "al estar hechas en elastano retienen el calor entre las piernas y las medias sin que éste transpire hasta el espacio comprendido entre las medias y el pantalón. El aire entre ellos permanecerá frío y en contacto con el cuerpo".

Por suerte, hay alternativas. Cuando se trata de accesorios de moda de invierno, todo lo que tienes que hacer es leer atentamente la etiqueta y elegir medias de lana, medias de cachemira o medias de algodón puro. También hay medias de nueva generación que están hechas con materiales innovadores. Puedes encontrar fácilmente mallas térmicas en las tiendas. Y como el frío siempre entra por las extremidades, puedes usar dos pares de calcetines. Ahí si tienes derecho a usar el doble sin ningún problema.

Fuente: Todo para Ellas